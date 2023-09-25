Глава МИД Финляндии о запрете на въезд российских автомобилей: санкции направлены против простых россиян

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что западные санкции нацелены в том числе на простых граждан России. Об этом она заявила в интервью The Washington Post, опубликованном 25 сентября.



Журналист издания задал Элине Валтонен вопрос, справедлив ли запрет на въезд в Финляндию российских машин по отношению к простым россиянам. По её словам, у Запада нет выбора.



Глава МИД ответила следующее: «Да, санкции вредят нормальным людям. А в такой стране, как Россия, можно легко сказать, что это, возможно, несправедливо, потому что это ненормальная демократия. Люди действительно не могут выбирать. Но я не думаю, что у нас есть выбор. Россия и российский народ осознают, что за ведение [боевых действий] приходится платить. И очень важно, чтобы мы это показали».

