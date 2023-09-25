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    Глава МИД Финляндии о запрете на въезд российских автомобилей: санкции направлены против простых россиян

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    50 комментариев

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что западные санкции нацелены в том числе на простых граждан России. Об этом она заявила в интервью The Washington Post, опубликованном 25 сентября.

    Журналист издания задал Элине Валтонен вопрос, справедлив ли запрет на въезд в Финляндию российских машин по отношению к простым россиянам. По её словам, у Запада нет выбора.

    Глава МИД ответила следующее: «Да, санкции вредят нормальным людям. А в такой стране, как Россия, можно легко сказать, что это, возможно, несправедливо, потому что это ненормальная демократия. Люди действительно не могут выбирать. Но я не думаю, что у нас есть выбор. Россия и российский народ осознают, что за ведение [боевых действий] приходится платить. И очень важно, чтобы мы это показали».

    Валтонен не верит в заметное улучшение отношений с Россией.

    «Я бы сказал, что мы, на Западе, хотим, <...> чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией. Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а самое худшее заключается в том, что Россия останется такой, какая она есть, и в будущем. Возможно, даже хуже», — сказала глава МИД Финляндии.

    Она также отметила, что сама всегда выступала за присоединение своей страны к НАТО.

    «Сейчас большинство финнов выступают за то, чтобы мы были в НАТО, и если бы это было не так, Финляндия никогда бы не присоединилась. Существуют российские нарративы о том, что расширение НАТО является угрозой, но важно понимать, что НАТО само по себе не расширяется. В демократических обществах голосуют или решают присоединиться именно свободные люди, и то же самое произошло с Финляндией и Швецией, когда их впустили. В любом случае мы были довольно близки к НАТО, так что в каком-то смысле это был просто естественный шаг», — отметила Элина Валтонен.

    8 сентября Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором говорится, что антироссийские санкции, принятые в 2022 году, распространяются на автотранспорт россиян и некоторые личные вещи. Таким образом, на территорию ЕС граждане РФ не могут въезжать на личных машинах. Въезд для россиян на автомобилях закрыли прибалтийские страны, Финляндия, Польша, российскую машину развернули даже в Греции. До 16 марта 2024 года страну Суоми должны покинуть все автомобили с российскими номерами. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 53

    Гость25 Сен 2023 в 10:10
    да всем уже понятно, что финляндия=эстония
    шавка на поводке вашингтона и брюсселя
    +0−0
    bash25 Сен 2023 в 10:09
    Это нормально. И да, это тоже пройдет.
    Просто история взаимоотношений с финнами - словно синусоида на всём протяжении истории. Бывали периоды, когда мы злейшие враги, бывали периоды, когда лучшие друзья. Сейчас просто ниспадающая часть этой синусоиды.
    Но географию не обмануть, мы обречены быть соседями. Всё наладится.
    +0−0
    А1357925 Сен 2023 в 10:08
    «за ведение [боевых действий] приходится платить». Сказано хорошо, но как платит НАТО за ведение боевых действий в Сирии? А за Ирак уже расплатились? Как в анекдоте: «и эти люди запрещают мне ковыряться в носу!»
    +0−1
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