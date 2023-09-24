Греция развернула первую машину из России

Москвичи на машине с российскими номерами не смогли въехать в Грецию — таможенники развернули их словами о санкциях. Это первый подобный случай, еще несколько дней назад путешественники отчитывались о пересечении границы без проблем.
Как рассказала «Фонтанке» 24 сентября Юлия (имя изменено — прим. ред.), они вместе с мужем 18 сентября выехали из столицы и 23 сентября попытались проехать из Турции в Грецию через МАПП Ипсала — Кипи на автомобиле.
«В наличии была однократная виза от Венгрии, плюс всякие брони на отели и паромы. Турки выпустили спокойно. Греческий полицейский на въезде спросил, есть ли у нас страховка на автомобиль. После отрицательного ответа подсказал, что если проехать ещё 50 метров, то по правую руку будут два маленьких вагончика, где можно застраховаться, и поставил штампы в оба паспорта», — рассказала Юлия.
Пара поехала четко по указаниям, супруг с документами на авто и своими паспортом и правами пошёл покупать страховку. Но страховщик, только взяв документы, закрыл окошко и начал звонить куда-то. А потом отнёс документы на таможню.
«Мы пошли общаться с таможенниками, где нам выдали распечатку уточнений от Еврокомиссии, и сказали, что нам въехать можно, но не на машине с российскими номерами. И настойчиво попросили покинуть Грецию. Мы развернулись. На выезде супругу отдали паспорт, штамп на въезд перечеркнули ручкой, аннулировав факт въезда. Мне штамп не аннулировали», — описала москвичка.
При этом другие машины с российскими номерами после штампа от полиции проехали без остановки, видимо, дело в том, что полиция и таможня Греции не согласовали свои действия, предположила Юлия.
Пока россияне не понимают, что делать дальше, потому что однократная виза Юлии в непонятном статусе: если мужу аннулировали факт въезда, то её — нет. Соответственно, с потраченной однократной визой она больше въехать никуда не может.
Официальных объявлений со стороны Греции на сайте таможни или пограничной службы насчет начала действия санкций на автомобили из России не было до сих пор опубликовано.
Запрет на въезд авто с российскими номерами уже ввели Германия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша. Планирует, но еще официально не ввела ограничения, Норвегия.