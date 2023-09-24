Греция развернула первую машину из России

Москвичи на машине с российскими номерами не смогли въехать в Грецию — таможенники развернули их словами о санкциях. Это первый подобный случай, еще несколько дней назад путешественники отчитывались о пересечении границы без проблем.



Как рассказала «Фонтанке» 24 сентября Юлия (имя изменено — прим. ред.), они вместе с мужем 18 сентября выехали из столицы и 23 сентября попытались проехать из Турции в Грецию через МАПП Ипсала — Кипи на автомобиле.

«В наличии была однократная виза от Венгрии, плюс всякие брони на отели и паромы. Турки выпустили спокойно. Греческий полицейский на въезде спросил, есть ли у нас страховка на автомобиль. После отрицательного ответа подсказал, что если проехать ещё 50 метров, то по правую руку будут два маленьких вагончика, где можно застраховаться, и поставил штампы в оба паспорта», — рассказала Юлия.