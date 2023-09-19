Норвегия готовится запретить въезд машинам с российскими номерами

Норвегия вслед за Финляндией и странами Балтии запретит въезд зарегистрированных в России автомобилей. Об этом 19 сентября заявил госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон, пишет Nrk.no. Точная дата, когда ограничения начнут действовать, пока неизвестна, но, по словам чиновника, это произойдет в скором времени.



«Сейчас мы смотрим, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами», — сказал Эйвинд Вад Петерссон. По его словам, мера будет введена вслед за Финляндией, которая раньше не только запретила въезд машинам с российскими номерами, но и пообещала их разворачивать у границы с Норвегией.