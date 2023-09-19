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    Норвегия готовится запретить въезд машинам с российскими номерами

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    Норвегия вслед за Финляндией и странами Балтии запретит въезд зарегистрированных в России автомобилей. Об этом 19 сентября заявил госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон, пишет Nrk.no. Точная дата, когда ограничения начнут действовать, пока неизвестна, но, по словам чиновника, это произойдет в скором времени.

    «Сейчас мы смотрим, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами», — сказал Эйвинд Вад Петерссон. По его словам, мера будет введена вслед за Финляндией, которая раньше не только запретила въезд машинам с российскими номерами, но и пообещала их разворачивать у границы с Норвегией.

    16 сентября Финляндия закрыла свои границы для авто с российскими номерами. Оставшиеся в стране машины должны покинуть территорию Суоми до 16 марта 2024 года. Подробнее о новых правилах читайте на «Фонтанке».

    В отчете на сайте таможенной службы Финляндии сообщается, что за выходные, с полуночи 16 сентября по 9 часов утра 18 сентября, на границу Суоми прибыла 81 машина из России, из них почти половину — 37 штук — таможня развернула обратно.

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