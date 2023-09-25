«Прийти ночью на Дворцовую, чтобы тихо падал снег». Антон Лиссов — о любимой стороне Невы

Солист группы Jane Air Антон Лиссов знает каждый уголок Старо-Невского. Там он провёл всё детство, гуляя с отцом и слушая рассказы мамы о купцах Бушмариных, с которых Островский писал «Бесприданницу».



из личного архива Фото: Антон Лиссов Поделиться Поделиться





Антон Лиссов рассказал «(От)Личному Петербургу» о любимых местах в городе, о том, как изучал семейное древо и почему сменил фамилию.

Балагуры из Твери Я живу в квартире на Невском проспекте. Мои мама и прабабушка выменяли её — до этого у них была большая квартира на Бакунина, но им было сложно её содержать. Я думаю, это была квартира купцов Бушмариных — это одна из фамилий в нашем семейном древе. У Бушмариных было своё пароходство. У меня есть фотографии их корабликов, которые ходили по Волге. Сами они из Твери, но здесь, недалеко от Александро-Невской лавры, располагались многочисленные хлебные амбары и большой речной порт — сюда свозили зерно, один из амбаров был у них в собственности. По семейному преданию, Островский писал «Бесприданницу» с моих родственников, которые катались на своих пароходиках по Волге. Я с недоверием сначала относился к этой легенде. Потом решил поискать упоминания этой семьи в тверских газетах того времени — и нашел единственно в заметке о том, что купцы устроили драку в ресторане и моего родственника закрыли за это на трое суток. После этого поверить в то, что была история про цыган, медведей и стрельбу, стало уже легче.



У меня вся семья была неравнодушна к Питеру, и особенно к его истории. Дед мой в блокаду был эвакуирован в Самарканд вместе с Военно-медицинской академией, доучился, был брошен на фронт и остался в армии, но очень хотел вернуться в Ленинград и даже в маленьком военном городке, далёком Мончегорске, собирал вырезки из газет об истории Петербурга. По прошествии лет моя мама эту папку с вырезками перебрала и написала книгу «Прогулки по Невскому проспекту»: рассказала почти о каждом доме, что там было в какое время. Например, про первый дом по Невскому проспекту она писала, что он назывался «Петровское кружало» — это был первый кабак, сделанный Петром по просьбе людей, работавших на строительстве Адмиралтейства.



Папа тоже всегда интересовался историей, особенно нацистской Германии, написал пару книг про убийство Гейдриха. Когда я поступал в гуманитарный класс гимназии и мне надо было сдавать экзамен по истории, мы с папой брали собаку, шли в парк и он по памяти мне накидывал информацию по каждому билету, который мне надо было выучить.



Купчиха, покорившая великого князя, дизайнер конфет и норвежский боксёр При рождении я был Бурениным. Это тоже купеческая семья родом из Углича. Еще в первой половине позапрошлого века они переехали в Питер и торговали мехами в Гостином дворе.

Взять фамилию Лиссов я обещал маме, это её девичья фамилия, на ней род заканчивался. За фамилию Буренин теперь отвечает мой сводный брат. Лиссовы из Либавы, сейчас это Лиепая. Когда они переехали в Питер, я не знаю, но мой прадед, Лиссов Николай Христофорович, работал в компании «Блигкен и Робинсон», которая делала сладости. Он был там дизайнером: красивые жестяные коробочки из-под конфет — дело пера моего прадеда. Ещё одна фамилия в нашем роду — Крестьянсон. Эта фамилия периодически фигурирует в работах по истории спорта в России. Василий Павлович преподавал бокс. Он проводил также занятия по гимнастике на турнике, брусьях и партерной гимнастике, поскольку был гимнастом и побеждал в чемпионате России по гимнастике в 1898 и 1900 гг. Его скандинавские корни во мне визуально доминируют.



У меня большой архив семейных фотографий. А главное — они в необрезанном виде, хотя некоторые родственники в моей семье были репрессированы (раньше из фотографий вырезали опасное соседство). Мама в какой-то момент нарисовала по ним семейное древо. А я стал искать в Интернете: читать архивы газет, домовые и церковные книги.



К слову, я тоже очень люблю историю города, и однажды я наткнулся на одну из лекций моего хорошего знакомого Паши Перца, где он рассказывал про купчиху Буренину, которая чуть не стала женой великого князя Николая Николаевича (младшего). Я начал копаться в архивах, нашел упоминания этого инцидента в переписке Александра III и действительного тайного советника Победоносцева. Николай Николаевич (младший) действительно был влюблён в жену купца Буренина. Мужу дали денег, чтобы он взял вину развода на себя (я даже нашел в архивах расписку). Александр III поначалу дал согласие на этот брак, уже стелили скатерти где-то тоже в районе Твери, но местные служители испугались венчать пару и написали на всякий случай в Синод. Победоносцев, являясь обер-прокурором Синода, переспросил Александра III, точно ли такой бардак согласован, Александр резко передумал. Что потом стало с Анной Кузьминичной Бурениной — не знаю. Наверное, где-то жила в достатке.



Там, где тихо и мало людей