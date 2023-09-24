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    Финны всё: с резиденции консула в Петербурге исчез флаг

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    5 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Флаг Финляндии пропал со здания резиденции финского консула на улице Чайковского в Петербурге, обратили внимание петербуржцы, и проверил корреспондент «Фонтанки».

    «Соседи говорят: «все, все уехали», — сообщила 24 сентября «Фонтанке» петербурженка Ольга, которая заметила пустой флагшток.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Резиденция генерального консула находится примерно в десяти минутах ходьбы от здания генерального консульства, в бывшем особняке. Здание в 1967 году сдали в аренду финскому государству. С того времени и вплоть до осени 2004 года, когда было окончено строительство нового здания на Преображенской площади, там размещалась резиденция и административные помещения. После переезда административных отделов в новое здание, помещения на ул. Чайковского стали чисто представительскими. Помимо них в здании располагались квартиры сотрудников консульства.

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    Как писала «Фонтанка», Россия отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. Все функции переданы в посольство в Москве. Про 100 лет истории финского представительства в Петербурге — от водочных туристов до закрытия Шенгена — читайте здесь.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    Гость24 Сен 2023 в 12:27
    ну, конечно, не так ) :

    oi, ai, pissala-kakkala!
    +0−0
    виноватобама24 Сен 2023 в 12:26
    открыть консульство каких-нибудь людоедов,на их месте.
    +0−0
    Зелень и уголь24 Сен 2023 в 12:25
    Чао , бамбино, сорри, же не сюи па зэн бланше неже
    +0−0
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