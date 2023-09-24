Финны всё: с резиденции консула в Петербурге исчез флаг

Флаг Финляндии пропал со здания резиденции финского консула на улице Чайковского в Петербурге, обратили внимание петербуржцы, и проверил корреспондент «Фонтанки».
«Соседи говорят: «все, все уехали», — сообщила 24 сентября «Фонтанке» петербурженка Ольга, которая заметила пустой флагшток.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Резиденция генерального консула находится примерно в десяти минутах ходьбы от здания генерального консульства, в бывшем особняке. Здание в 1967 году сдали в аренду финскому государству. С того времени и вплоть до осени 2004 года, когда было окончено строительство нового здания на Преображенской площади, там размещалась резиденция и административные помещения. После переезда административных отделов в новое здание, помещения на ул. Чайковского стали чисто представительскими. Помимо них в здании располагались квартиры сотрудников консульства.
Как писала «Фонтанка», Россия отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. Все функции переданы в посольство в Москве. Про 100 лет истории финского представительства в Петербурге — от водочных туристов до закрытия Шенгена — читайте здесь.