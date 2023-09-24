Правила отсрочки от армии предложили изменить. Какие действуют сейчас

Категорию годности к службе в армии определяет медкомиссия, опираясь на «Расписание болезней» Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





За последний год депутаты и правительство существенно поменяли армейские правила — изменения коснулись и контрактников, и мобилизованных, и срочников. Незадолго до начала осеннего призыва — он должен стартовать 1 октября — заговорили о новых изменениях. После публикации нового списка заболеваний, с которыми не будут брать служить по контракту, член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что будет также сокращен список заболеваний, с которыми не берут на срочную службу.



Позже он, впрочем, уточнил, что имел в виду состояния, которые могут и должны корректироваться. Об этом, по его словам, должно подумать Министерство здравоохранения, а когда «всё будет определено», депутаты примут соответствующий законодательный акт.

— Будут меняться слишком жесткие требования, которые даже в советское время были значительно ниже, — заявил Соболев Городским порталам. — Это не значит, что человек болен, а, например, он не может выполнить какие-то нормативы или слишком маленький вес у него — эти все вопросы можно решить уже в рамках военной службы, особенно в учебных частях. А если он больной... Ну больных-то не берут в армию.

По закону больных в армию действительно не берут. При этом одни болезни лишают человека статуса военнообязанного раз и навсегда, другие — дают право на отсрочку от службы. Какое заболевание станет помехой для службы в армии, а какое нет, решает медкомиссия, опираясь на документ с названием «Расписание болезней» (приложение № 1 к постановлению правительства № 565 ). В зависимости от того, чем и как сильно человек болеет, ему присваивают категорию годности.

Категории годности к военной службе: А — годен к военной службе;



Б — годен к службе с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен;

Г — временно не годен;

Д — не годен.



В «Расписании болезней» десятки диагнозов. В числе очевидно тяжелых заболеваний, таких как рак, проблемы с сердцем или нарушения функций почек, можно найти болезни, которые на первый взгляд могут показаться несерьезными. Например, в числе заболеваний, с которыми военнообязанному присваивают категорию В — заикание и энурез. С упомянутым Виктором Соболевым слишком маленьким весом тоже могут признать годным к военной службе ограниченно — если вес военнообязанного менее 45 килограммов.



Не должны брать в армию и с остеохондрозом (при определенном его течении), и с рядом заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе язвенной болезнью. Однако помимо самого диагноза есть еще масса условий, которые указывают на степень тяжести течения заболевания. Например, в случае с язвенной болезнью будут иметь значение размеры язв, их локализация и частота обострения болезни. То есть вещи, которые не всегда может установить медкомиссия, — о них человек будет знать, только если наблюдается у врача и проходит обследования. На такое дополнительное обследование могут отправить и из военкомата, но врачи медкомиссии не всегда могут уделить достаточно времени и внимания жалобам каждого, кто через них проходит.



Поэтому тем, кто опасается, что здоровье не позволит эффективно служить и не выдержит армейских нагрузок, стоит самим позаботиться о себе заранее. Тем более что существенная часть заболеваний, по которым военнообязанному полагается отсрочка, — хронические, которые требуют постоянного внимания пациента. И чем раньше они будут обнаружены, тем проще потом будет поддерживать свое здоровье.



Обследование можно пройти как в государственной, так и в частной клинике. Если окажется, что человеку действительно необходимо лечение, для которого потребуется отсрочка, важно только, чтобы все результаты и медицинские документы были оформлены правильно — формулировки должны соответствовать действующей в России на сегодняшний день Международной классификации болезней (сейчас это МКБ-10) и положению о военно-врачебной экспертизе, а все бумаги — иметь подписи и печати врача и медучреждения.



Отнести в военкомат все свои медицинские заключения можно как при получении повестки, так и до этого, явившись по собственному желанию. Сколько бы документов военнообязанный ни получил на руки, окончательное решение всё равно остается за военкоматом — именно там человек получает категорию годности, которая и будет влиять на то, возьмут его в армию или нет.

