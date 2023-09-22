    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd96.08eur102.36

    Севастопольцев, живущих рядом со сбитой ракетой, решили вывезти подальше

    4250
    47 комментариев

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил ранее данное поручение для граждан. Он советовал закрыть окна и не выходить из домов, расположенных рядом с театром Луначарского, где упала ракета. Как сообщил глава города в телеграм-канале 22 сентября, оперштаб решил повысить меры безопасности на время уборки куска сбитого боеприпаса.

    «В течение ближайших 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр «Победа» на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева. С этих точек автобусами людей будут вывозить к кинотеатру», — написал Развожаев.

    Он уточнил, что брать с собой ничего не нужно. Как только экстренные службы закончат работу, все смогут вернуться в свои дома.

    Кроме того, губернатор призвал севастопольцев воздержаться от передвижения на личном транспорте по улицам Ленина, Суворова, Ревякина, по Красному спуску, а также по Днепровскому мосту и Ялтинскому кольцу. Развожаев обещает проинформировать горожан, когда снова можно будет проехать по этому маршруту.

    Отдельно власти попросили горожан уйти с улицы Ленина, чтобы не мешать вывозу части сбитой ракеты.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 47

    Гость22 Сен 2023 в 18:51
    ЦИПсО придумали одни а приписывают другим. Ну сказал-же Василич "Кто как обзывается тот так и называется".
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 18:22
    фонтанка-проукраинский ресурс.
    +0−5
    ИннаСув22 Сен 2023 в 18:21
    Как говорила Маргарита Симоньян: "Матушка, неужели мы это проглотим". Сколько ж ей бедной в день глотать приходится
    +6−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    47
    close