Севастопольцев, живущих рядом со сбитой ракетой, решили вывезти подальше

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил ранее данное поручение для граждан. Он советовал закрыть окна и не выходить из домов, расположенных рядом с театром Луначарского, где упала ракета. Как сообщил глава города в телеграм-канале 22 сентября, оперштаб решил повысить меры безопасности на время уборки куска сбитого боеприпаса.
«В течение ближайших 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр «Победа» на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева. С этих точек автобусами людей будут вывозить к кинотеатру», — написал Развожаев.
Он уточнил, что брать с собой ничего не нужно. Как только экстренные службы закончат работу, все смогут вернуться в свои дома.
Кроме того, губернатор призвал севастопольцев воздержаться от передвижения на личном транспорте по улицам Ленина, Суворова, Ревякина, по Красному спуску, а также по Днепровскому мосту и Ялтинскому кольцу. Развожаев обещает проинформировать горожан, когда снова можно будет проехать по этому маршруту.
Отдельно власти попросили горожан уйти с улицы Ленина, чтобы не мешать вывозу части сбитой ракеты.