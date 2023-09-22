Севастопольцев, живущих рядом со сбитой ракетой, решили вывезти подальше

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил ранее данное поручение для граждан. Он советовал закрыть окна и не выходить из домов, расположенных рядом с театром Луначарского, где упала ракета. Как сообщил глава города в телеграм-канале 22 сентября, оперштаб решил повысить меры безопасности на время уборки куска сбитого боеприпаса.



«В течение ближайших 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр «Победа» на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева. С этих точек автобусами людей будут вывозить к кинотеатру», — написал Развожаев.