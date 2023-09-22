Жителей центра Севастополя просят не выходить из домов и плотно закрыть окна

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей домов, расположенных рядом с театром Луначарского, о вывозе куска сбитой ракеты, который остался после обстрела.



«Сейчас оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром. Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите», — написал глава города в своем телеграм-канале 22 сентября.

Когда работы закончатся, добавил губернатор, машина оповещения объявит об этом.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота был нанесен днем 22 сентября. Повторной атаки удалось избежать, и воздушная тревога была отменена. В результате удара без вести пропал военнослужащий, также повреждено здание Черноморского флота и выбиты стекла у домов поблизости.