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    Жителей центра Севастополя просят не выходить из домов и плотно закрыть окна

    1986
    18 комментариев

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей домов, расположенных рядом с театром Луначарского, о вывозе куска сбитой ракеты, который остался после обстрела.

    «Сейчас оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром. Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите», — написал глава города в своем телеграм-канале 22 сентября.

    Когда работы закончатся, добавил губернатор, машина оповещения объявит об этом.

    Ракетный удар по штабу Черноморского флота был нанесен днем 22 сентября. Повторной атаки удалось избежать, и воздушная тревога была отменена. В результате удара без вести пропал военнослужащий, также повреждено здание Черноморского флота и выбиты стекла у домов поблизости.

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    Комментарии 18

    Гость22 Сен 2023 в 19:01
    Да пес с ним,с штабом.ешо построим.
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 18:58
    будет интересно, когда ракеты долетят до Петербурга. ты с нетерпением ждешь этого?
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 18:24
    Турфирмы наперебой приглашают провести бархатный сезон в Крыму: можно, не выходя из отеля, полюбоваться через закрытое окно ласковым морем, чистыми не засиженными людьми пляжами и получить незабываемые впечатления от бесплатного дальнобойного аттракциона!
    +0−0
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