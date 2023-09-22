Губернатор Севастополя рассказал о последствиях ударной волны

От ударной волны в Севастополе после украинского ракетного удара по штабу Черноморского флота повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города. Такую уточненную информацию в пятницу, 22 сентября, в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. <…> Остекление окон уже ведется», — говорится в публикации главы города.
Управляющие компании и оперативные службы продолжают подомовой обход. В домах и учреждениях в центре Севастополя сейчас отключены газоснабжение, электроснабжение и снижены параметры водоснабжения, добавил глава города.
Ракетный удар по штабу Черноморского флота был нанесен днем 22 сентября. Некоторое время сохранялась опасность повторной атаки, но после двух часов дня воздушная тревога была отменена. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, находившиеся на улице люди не пострадали от нанесенного ракетного удара. В Минобороны рассказали о пропаже без вести одного военного, также повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.