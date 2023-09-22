    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    762мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd96.08eur102.36

    Губернатор Севастополя рассказал о последствиях ударной волны

    3021
    7 комментариев

    От ударной волны в Севастополе после украинского ракетного удара по штабу Черноморского флота повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города. Такую уточненную информацию в пятницу, 22 сентября, в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. <…> Остекление окон уже ведется», — говорится в публикации главы города.

    Управляющие компании и оперативные службы продолжают подомовой обход. В домах и учреждениях в центре Севастополя сейчас отключены газоснабжение, электроснабжение и снижены параметры водоснабжения, добавил глава города.

    Ракетный удар по штабу Черноморского флота был нанесен днем 22 сентября. Некоторое время сохранялась опасность повторной атаки, но после двух часов дня воздушная тревога была отменена. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, находившиеся на улице люди не пострадали от нанесенного ракетного удара. В Минобороны рассказали о пропаже без вести одного военного, также повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Украинский ракетСевастопольМихаил Развожаев
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    Гость22 Сен 2023 в 16:52
    Одни пишут сбили 5 ракет, те говорят про одну запущенную ракету. Кому верить.
    +0−0
    KVetka22 Сен 2023 в 16:48
    "отключена газоснабжение".

    Тогда уж писали бы "газоснабжениЯ"
    +0−1
    Гость22 Сен 2023 в 16:48
    Шойгу со своими высказываниями о незамедлительном ответе стал звездой медиапространства.
    Уральские пельмени отдыхают когда он солирует!
    +4−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close