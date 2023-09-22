Губернатор Севастополя рассказал о последствиях ударной волны

От ударной волны в Севастополе после украинского ракетного удара по штабу Черноморского флота повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города. Такую уточненную информацию в пятницу, 22 сентября, в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. <…> Остекление окон уже ведется», — говорится в публикации главы города.



Управляющие компании и оперативные службы продолжают подомовой обход. В домах и учреждениях в центре Севастополя сейчас отключены газоснабжение, электроснабжение и снижены параметры водоснабжения, добавил глава города.