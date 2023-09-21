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    Путин пошутил над Грефом, который попросил миллиард из бюджета

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    Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил из бюджета 1 миллиард рублей в год на поддержку учебного проекта, передает 21 сентября РИА Новости.

    В ходе своего визита в Великий Новгород Путин, в частности, посетил учебные классы «Школы 21» — это проект Сбера, который дает возможность бесплатно получить образование в сфере IТ.

    Греф попросил субсидии из федерального бюджета — на строительство школ.

    «Хорошо. Сколько?» — спросил Путин.

    Греф ответил, что миллиард в год — «будет здорово».

    «Хорошо. Вытащил прямо клещами», — засмеялся президент. И добавил, что Грефу стыдно говорить — «такой богатый, и просит миллиард».

    Напомним, в Великом Новгороде 21 сентября проходит расширенное заседание президиума Госсовета. Главные темы — образование, социальная поддержка и перспективные проекты в сфере трудоустройства.

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