Путин пошутил над Грефом, который попросил миллиард из бюджета

Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил из бюджета 1 миллиард рублей в год на поддержку учебного проекта, передает 21 сентября РИА Новости.



В ходе своего визита в Великий Новгород Путин, в частности, посетил учебные классы «Школы 21» — это проект Сбера, который дает возможность бесплатно получить образование в сфере IТ.



Греф попросил субсидии из федерального бюджета — на строительство школ.



«Хорошо. Сколько?» — спросил Путин.



Греф ответил, что миллиард в год — «будет здорово».



«Хорошо. Вытащил прямо клещами», — засмеялся президент. И добавил, что Грефу стыдно говорить — «такой богатый, и просит миллиард».