Путин: в России зарплаты выросли на 10,5%, а безработица оказалась на рекордно низком уровне

По итогам июля рост заработных плат в стране составил 10,5% в реальном выражении, кроме того, в России зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании президиума горсовета в Великом Новгороде 21 сентября.
Как отметил Владимир Путин, сейчас системная задача страны — перейти к экономике высоких заработных плат. Тенденцию роста зарплат нужно «поддержать» и «сделать ее устойчивой».
Кроме того, президент заявил, что снижение безработицы в стране носит системный, структурный характер. Рост числа трудоустроенных граждан он назвал «одним из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики». При этом рынок уже столкнулся с дефицитом трудовых ресурсов.
«Вместе с тем это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. Ну что значит «может столкнуться» — мы знаем, что он уже сталкивается, такая проблема уже существует, и мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу», — подчеркнул Владимир Путин.
Снизилась безработица и среди молодежи. Как отметил президент, на этом направлении «надо концентрировать дополнительные усилия», потому что число молодых людей, по прогнозам властей, в стране будет расти. По предварительным подсчетам, к 2030 году в России будет проживать 8,3 млн граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035-м — уже 9,7 млн.