Путин: в России зарплаты выросли на 10,5%, а безработица оказалась на рекордно низком уровне

По итогам июля рост заработных плат в стране составил 10,5% в реальном выражении, кроме того, в России зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании президиума горсовета в Великом Новгороде 21 сентября.



Как отметил Владимир Путин, сейчас системная задача страны — перейти к экономике высоких заработных плат. Тенденцию роста зарплат нужно «поддержать» и «сделать ее устойчивой».

Кроме того, президент заявил, что снижение безработицы в стране носит системный, структурный характер. Рост числа трудоустроенных граждан он назвал «одним из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики». При этом рынок уже столкнулся с дефицитом трудовых ресурсов.