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    Путин: вузам стоит шире применять получение студентами сразу нескольких квалификаций

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    Вузам и колледжам стоит шире применять получение студентами сразу нескольких квалификаций за время учебы, считает Владимир Путин. Об этом президент России заявил на расширенном заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде.

    «В рамках среднего и высшего профобразования следует шире использовать новые подходы, а именно получение сразу нескольких квалификаций и даже смену специальности и направления подготовки в ходе учебы», — сказал президент (цитата по ТАСС).

    Российские власти каждый год будут формировать прогноз потребности в кадрах на предстоящие пять лет. К 2030 году в стране, по предварительным подсчетам, будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20–24-х лет. А в 2035 году — уже 9,7 миллиона, это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. В этой связи нужно сконцентрировать внимание на снижении молодежной безработицы, отметил Путин.

    Сейчас рекордно низкая безработица в РФ является индикатором эффективности экономической политики, подчеркнул Путин. Но это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов.

    «Мы знаем <…> такая проблема уже существует. И мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу», — подчеркнул Путин.

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