Путин: вузам стоит шире применять получение студентами сразу нескольких квалификаций

Вузам и колледжам стоит шире применять получение студентами сразу нескольких квалификаций за время учебы, считает Владимир Путин. Об этом президент России заявил на расширенном заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде.



«В рамках среднего и высшего профобразования следует шире использовать новые подходы, а именно получение сразу нескольких квалификаций и даже смену специальности и направления подготовки в ходе учебы», — сказал президент (цитата по ТАСС).

