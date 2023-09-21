Путин: вузам стоит шире применять получение студентами сразу нескольких квалификаций

Вузам и колледжам стоит шире применять получение студентами сразу нескольких квалификаций за время учебы, считает Владимир Путин. Об этом президент России заявил на расширенном заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде.
«В рамках среднего и высшего профобразования следует шире использовать новые подходы, а именно получение сразу нескольких квалификаций и даже смену специальности и направления подготовки в ходе учебы», — сказал президент (цитата по ТАСС).
Российские власти каждый год будут формировать прогноз потребности в кадрах на предстоящие пять лет. К 2030 году в стране, по предварительным подсчетам, будет 8,3 миллиона граждан в возрасте
Сейчас рекордно низкая безработица в РФ является индикатором эффективности экономической политики, подчеркнул Путин. Но это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов.
«Мы знаем <…> такая проблема уже существует. И мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу», — подчеркнул Путин.