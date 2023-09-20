Кремль: разговор Путина с Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны

На официальном сайте президента России появилось сообщение о телефонном разговоре Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Уточняется, что общение состоялось по инициативе армянской стороны. Обсуждалась обстановка в Нагорном Карабахе.
«Владимир Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», — сказано в сообщении.
Эти переговоры состоятся при посредничестве российских миротворцев. Также говорится, что «была выражена надежда», что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации.
Напомним, ранее о телефонной беседе Путина и Пашиняна сообщила пресс-служба правительства Армении.
В эти минуты в Ереване происходят столкновения полиции и демонстрантов. Тысячи людей собрались на площади Республики. Они бросают в полицейских камни, бутылки и фрагменты разбитых декоративных металлических решеток. Демонстранты требуют отставки Пашиняна. Часть собравшихся скандирует «Арцах», другая — «Никол — предатель!»