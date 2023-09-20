В Ереване начались столкновения демонстрантов с полицией

На площади Республики в Ереване начались стычки демонстрантов с полицией.
Напомним, вечером 20 сентября там собрались протестующие, недовольные руководством Армении после «антитеррористической операции» Азербайджана в Арцахе — непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
По данным «Фонтанки», на площадь Республики в столице Армении вышли более 4 тысяч человек. Одни скандируют: «Арцах!» Другие: «Никол — предатель!»
Здание правительства Армении охраняют полицейские в шлемах и с металлическими щитами. Им уже пришлось использовать их для защиты от предметов, которые в них бросают демонстранты.
Протестующие используют камни, бутылки, обломки разбитых ими металлических декоративных решеток.