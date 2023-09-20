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    Почти за месяц до обысков в МРЭО ГИБДД предупреждала автовладельцев про сайты мошенников

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    Сайт ГИБДД Ленобласти в конце августа опубликовал предупреждение о ресурсах, где за деньги предлагают государственные услуги.

    Инспекция отмечала, что контент и отдельные элементы оформления таких сайтов похожи на сайты органов государственной власти и ГИБДД в частности.

    Там якобы предлагают помощь в оформлении документов и транспортных средств «оперативнее», чем в государственных МРЭО. Некоторые даже называли себя платными МРЭО.

    «Обращаем Ваше внимание на то, что понятие "коммерческое МРЭО" или "платное МРЭО" не может иметь место, поскольку ни один из Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области не является частью какой-либо коммерческой организации», — говорилось в сообщении.

    Обыски по коррупционному делу МРЭО прошли 20 сентября в Петербурге. «Фонтанка» подробно описала, как работают подобные сайты.

    В СК доставлены два инспектора МРЭО.

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    МРЭО ГИБДДКоррупция
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