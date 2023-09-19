В Петербурге женщина выкладывает мертвыми голубями таинственные символы. Соседи не могут ничего с этим сделать

Жители Петербурга жалуются на женщину, которая выкладывает из мертвых голубей инсталляции. О странной соседке во вторник, 19 сентября, рассказала жительница дома 20–22 по Гражданской улице. Читательница «Фонтанки» сняла на телефон соседский ритуал с раскладыванием мертвечины. На кадрах видно, как женщина тащит в руках мертвого голубя и кидает его на площадку, где по периметру уже выложены лапками кверху другие усопшие пернатые. Соседи предполагают, что дама ищет окоченевших птиц везде, в том числе на соседних улицах.



читательница «Фонтанки» Олеся

«На протяжении многих лет женщина терроризирует соседей. Несколько раз на дню кормит голубей во дворе дома, разбрасывает мертвых птиц на детской площадке, делает из них странные инсталляции, пугает детей, отгоняя их от голубей. Птиц прилетает больше, чем жителей дома. В парадной стоит ужасный запах от её жилья. Двор покрыт голубиным пометом, перьями и мертвыми птицами», — описала происходящее читательница «Фонтанки» Олеся.



Фото: читательница «Фонтанки» Олеся Фото: читательница «Фонтанки» Олеся Поделиться Поделиться





По словам женщины, жители дома обращались в полицию, в администрацию Адмиралтейского района, ЖКС № 2 и комитет по природопользованию, но сделать ничего с этими «обрядами» не получилось. В предоставленном «Фонтанке» ответе администрации района говорится, что придомовая территория чистая, а с жильцами поручено провести беседу «о недопустимости выброса мусора и бытовых отходов на внутридомовую территорию».

«Дворовая территория находится в надлежащем санитарном состоянии, следов бытовых отходов и отходов жизнедеятельности не выявлено. Управляющей организации ООО «Жилкомсервис» № 2 Адмиралтейского района поручено провести профилактическую беседу с жильцами о недопустимости выброса мусора и бытовых отходов на внутридворовой территории», — говорится в ответе администрации (есть в распоряжении редакции).



В комитете по природопользованию жительнице рассказали о влиянии подкормки на численность сизых голубей, объяснили причины их гнездования в городе и уточнили, что кормить их не запрещено.

