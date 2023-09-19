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    Кремль назвал главную задачу из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе

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    Главная задача из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе — это обезопасить людей, которые находятся в непризнанной республике. Также следует убедить Ереван и Баку отказаться от силы и начать переговоры. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

    «Для нас на фоне военной операции Азербайджана — обеспечение безопасности мирного населения Карабаха — армянского населения, для этого должны быть приняты все меры <…> Главное — обезопасить людей в Карабахе. Главное — убедить и Ереван, и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров», — сказал он (цитата по РБК).

    Представитель Кремля назвал трехсторонние договоренности, достигнутые в 2020 году при участии президента Путина, единственной базой для дипломатического урегулирования.

    Сегодня днем Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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    АрменияАзербайджанДмитрий ПесковНагорный Карабах
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