Кремль назвал главную задачу из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе

Главная задача из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе — это обезопасить людей, которые находятся в непризнанной республике. Также следует убедить Ереван и Баку отказаться от силы и начать переговоры. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Для нас на фоне военной операции Азербайджана — обеспечение безопасности мирного населения Карабаха — армянского населения, для этого должны быть приняты все меры <…> Главное — обезопасить людей в Карабахе. Главное — убедить и Ереван, и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров», — сказал он (цитата по РБК).

