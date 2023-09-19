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    «Это невыносимо». Из фонда «Защитники Отечества» уволилось 30% первых социальных координаторов

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    Из фонда «Защитники Отечества», который помогает ветеранам СВО и семьям погибших участников боевых действий на Украине, уволились 30% всех социальных координаторов, набранных после открытия организации.

    «Когда фонд только создался, мы набрали в штат 3071 социального координатора. Они были обучены: это не только те, кто покупает продукты и чистит снег, а человек более высокой квалификации. На сегодняшний день 30% этих людей уволились. Просто потому, что это невыносимо, это трудная работа», — рассказала генеральный директор фонда Анна Цивилёва во время посещения петербургского филиала «Защитников Отечества» 19 сентября.

    «Они говорят: "Да, мы социальные работники с большим стажем, но мы никогда так не работали". С учетом того, что зарплаты сопоставимы», — добавила Цивилёва.

    В петербургском филиале, как стало известно на той же встрече, работают 24 социальных координатора.

    Напомним, об открытии федерального фонда «Защитники Отечества» в конце мая рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, уже тогда были набраны сотрудники с опытом в социальной сфере. На федеральном уровне фонд возглавляет супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилёва. Центральный офис фонда со 130 сотрудниками базируется в Москве.

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    Филиал фонда Защитники Отечества
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