«Это невыносимо». Из фонда «Защитники Отечества» уволилось 30% первых социальных координаторов

Из фонда «Защитники Отечества», который помогает ветеранам СВО и семьям погибших участников боевых действий на Украине, уволились 30% всех социальных координаторов, набранных после открытия организации.



«Когда фонд только создался, мы набрали в штат 3071 социального координатора. Они были обучены: это не только те, кто покупает продукты и чистит снег, а человек более высокой квалификации. На сегодняшний день 30% этих людей уволились. Просто потому, что это невыносимо, это трудная работа», — рассказала генеральный директор фонда Анна Цивилёва во время посещения петербургского филиала «Защитников Отечества» 19 сентября.

