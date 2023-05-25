Супруга главы Кемерова откроет в Петербурге отделение фонда «Защитники Отечества»

Об открытии федерального фонда «Защитники Отечества» рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Фонд будет помогать ветеранам спецоперации.



Как рассказала в эфире 78 канала Беглов, главная задача фонда вернувшимся со службы в лекарствах, реабилитации, в обучении и трудоустройстве. «Эти люди воевали за нашу Родину. Ни один из них не должен остаться наедине со своими трудностями», — пообещал губернатор.

По его словам, фонд начнёт свою работу 31 мая, уже набраны сотрудники, до этого уже имевшие опыт в социальной сфере. Кто именно возглавит фонд, Беглов не сообщил.