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    Супруга главы Кемерова откроет в Петербурге отделение фонда «Защитники Отечества»

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    Об открытии федерального фонда «Защитники Отечества» рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Фонд будет помогать ветеранам спецоперации.

    Как рассказала в эфире 78 канала Беглов, главная задача фонда вернувшимся со службы в лекарствах, реабилитации, в обучении и трудоустройстве. «Эти люди воевали за нашу Родину. Ни один из них не должен остаться наедине со своими трудностями», — пообещал губернатор.

    По его словам, фонд начнёт свою работу 31 мая, уже набраны сотрудники, до этого уже имевшие опыт в социальной сфере. Кто именно возглавит фонд, Беглов не сообщил.

    На федеральном уровне фонд возглавляет супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилёва. В апреле указ о её назначении подписал Владимир Путин. Финансирование фонда предполагается из федерального бюджета и пожертвований. Центральный офис фонда со 130 сотрудниками базируется в Москве. В каждом регионе России должны открыться свои отделения с социальными координаторами.

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