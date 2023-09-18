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    На Черноморское побережье Болгарии упал беспилотник с миной

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    На севере Черноморского побережья Болгарии нашли беспилотник с 82-мм миной. Он лежал на берегу в районе села Тюленово. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает Болгарское национальное радио.

    Об упавшем дроне в полицию сообщили местные жители. Место инцидента оцепили. Из близлежащей гостиницы эвакуировали туристов — всего около 30 человек. Эксперты проанализировали фотографии дрона и пришли к выводу, что к беспилотному летательному аппарату прикрепили 82-мм минометную мину.

    В настоящее время в Тюленово выехала команда саперов ВМС Болгарии.

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    БолгарияБеспилотник
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