В Петербурге зарегистрировали наследственное дело командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина

Дело для оформления наследства командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина зарегистрировали в Петербурге. На карточку в реестре Федеральной нотариальной палаты СМИ обратили внимание 16 сентября.
Дело о наследстве открыл нотариус Нотариальной палаты Петербурга Анатолий Акуленко. Он же 9 сентября занялся оформлением документов на наследство бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Датой смерти Дмитрия Уткина указано 23 августа 2023 года, когда недалеко от деревни Куженкино Тверской области рухнул самолет Пригожина.
Дмитрия Уткина похоронили 31 августа на Мытищинском мемориальном кладбище. При погребении ему как Герою России полагались почести от государства, однако ни почетного караула, ни прописанных в соответствующем законе почетного эскорта, военного оркестра и салюта в его честь не было.