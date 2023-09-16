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    В Петербурге зарегистрировали наследственное дело командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина

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    Дело для оформления наследства командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина зарегистрировали в Петербурге. На карточку в реестре Федеральной нотариальной палаты СМИ обратили внимание 16 сентября.

    Дело о наследстве открыл нотариус Нотариальной палаты Петербурга Анатолий Акуленко. Он же 9 сентября занялся оформлением документов на наследство бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

    Датой смерти Дмитрия Уткина указано 23 августа 2023 года, когда недалеко от деревни Куженкино Тверской области рухнул самолет Пригожина.

    Фото: Федеральная нотариальная палата
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    Дмитрия Уткина похоронили 31 августа на Мытищинском мемориальном кладбище. При погребении ему как Герою России полагались почести от государства, однако ни почетного караула, ни прописанных в соответствующем законе почетного эскорта, военного оркестра и салюта в его честь не было.

    Фото: Федеральная нотариальная палата

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

    Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге.

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