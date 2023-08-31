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    Без оркестра и почетного караула от Минобороны. Как попрощались с Вагнером-Уткиным

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    Министерство обороны не выделило ни одного человека для похоронной команды командиру ЧВК «Вагнер» Дмитрию Уткину, сообщил «Фонтанке» источник в военных кругах.

    Фото: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия
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    От Минобороны не было ни роты почетного караула, ни прописанных в соответствующем законе почетного эскорта, военного оркестра. Салюта перед опусканием в могилу гроба тоже не было.

    Напомним, что Уткин — Герой России. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, какие почести от государства положены людям, удостоенным подобных наград. Его похоронили 31 августа на Мытищинском мемориальном кладбище. Как это было, читайте здесь. На его могилу принесли цветы, венки и армейский жетон с посланием.

    Фото: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

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