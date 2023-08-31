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    В Мытищах похоронили командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина

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    На Мытищинском мемориальном кладбище завершились похороны командира и основателя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Об этом 31 августа сообщает MSK1.

    Родственники покинули территорию кладбища, теперь цветы к могиле Уткина несут военные, всех пускают по жетонам. Журналисты пока ждут своей очереди за оградой.

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    Дмитрий Вагнер Уткин упокоился недалеко от Арки Памяти на кладбище мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах. На его могиле поставили стандартный деревянный крест, который позже будет заменен на стандартный памятник. На закрытой церемонии прощания и похорон настояли близкие Дмитрия Уткина. На кладбище приехала мать командира «Вагнера», его последняя молодая жена, двое детей.

    Дмитрий Уткин значился в опубликованном Росавиацией списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета. Герой России, подполковник запаса, спецназовец, ключевой создатель и руководитель ЧВК «Вагнер». Человек непубличный, вся информация о нем противоречива и не подтверждена официально. Всё, что известно, читайте в материале «Фонтанки».

    С бизнесменом Евгением Пригожиным тоже простились тайно. Он похоронен на Пороховском кладбище рядом со своим отцом.

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