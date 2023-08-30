«Нас просили молчать, мы молчали». На Пороховском кладбище рассказали, как хоронили Пригожина

29 августа на Пороховском кладбище прошли, вероятно, самые закрытые похороны в новой истории России — если судить по количеству усилий, направленных на дезориентацию СМИ и создание ложных целей. «Фонтанка» поговорила с Игорем Назаровым, мастером этого кладбища по захоронениям, о том, как предали земле тело основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Меньше чем за сутки работник погоста уже устал от расспросов.



Похороны Евгения Пригожина прошли 29 августа, около 16 часов. О месте погребения не знали ни силовики, ни чиновники Смольного, ни журналисты, немногие осведомленные находились под подпиской о неразглашении. В течение дня в телеграм-каналах появлялась непроверенная информация о том, что выбрано то или иное кладбище, Пороховское не звучало. Кроме того, примерно в момент похорон появились признаки прощальных мероприятий в Манеже кадетского корпуса на Университетской набережной; после того, как катафалк уехал оттуда, журналист «Фонтанки» обнаружил совершенно пустые помещения без всяких траурных признаков. За всеми этими перипетиями «Фонтанка» следила в режиме онлайн. В итоге о месте похорон уже пост-фактум сообщила пресс-служба Евгения Пригожина. Подробнее об этом — читайте на «Фонтанке».

— Молодой человек, меня так достали эти вопросы… Что я могу рассказать? Ну вот что? Вы понимаете — человек, работающий 30 лет на кладбище, для меня всё едино — что вчера, что позавчера, что завтра будет…

— Ну наличие такого количества полиции, Росгвардии…



— Ну так это же вы видите, я-то что могу сказать? Меня, вы думаете, кто-нибудь в известность ставит?



— Вы не были в курсе?



— Конечно, нет, они приехали, и всё началось.



— А вы общаетесь, получается, с семьей Пригожина?



— Ну, приходится, куда деваться?



— А было ли вчера отпевание?



— Говорят, что было, но вот утверждать я ничего не берусь. То, что видел — да, я говорю, а то, что не знаю, то не знаю.



— А эти похороны отличались как-то от других?



— Ну, конечно, такого человека хоронили.



— А какое у вас личное отношение к Евгению Викторовичу?



— Да никакого. Мы знакомы только с его матерью вот так нос к носу. [Она просит] убирать периодически могилу, подход, там вот весной листья нападают, еще что-то с деревьев понападает, ветер там. Убирать дорожку, чтобы подойти можно было. Она кого-то вроде нанимала, чтобы вот эту бетонную дорожку выложили, чтобы она спокойно могла подойти, чтобы ноги не испачкать. Потому что, когда начинаются вот эти дожди наши знаменитые — там всё разъезжается. Вот и всё, в принципе…