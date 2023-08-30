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    Похороны Евгения Пригожина

    «Нас просили молчать, мы молчали». На Пороховском кладбище рассказали, как хоронили Пригожина

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    13 комментариев

    29 августа на Пороховском кладбище прошли, вероятно, самые закрытые похороны в новой истории России — если судить по количеству усилий, направленных на дезориентацию СМИ и создание ложных целей. «Фонтанка» поговорила с Игорем Назаровым, мастером этого кладбища по захоронениям, о том, как предали земле тело основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Меньше чем за сутки работник погоста уже устал от расспросов.

    Похороны Евгения Пригожина прошли 29 августа, около 16 часов. О месте погребения не знали ни силовики, ни чиновники Смольного, ни журналисты, немногие осведомленные находились под подпиской о неразглашении. В течение дня в телеграм-каналах появлялась непроверенная информация о том, что выбрано то или иное кладбище, Пороховское не звучало. Кроме того, примерно в момент похорон появились признаки прощальных мероприятий в Манеже кадетского корпуса на Университетской набережной; после того, как катафалк уехал оттуда, журналист «Фонтанки» обнаружил совершенно пустые помещения без всяких траурных признаков. За всеми этими перипетиями «Фонтанка» следила в режиме онлайн. В итоге о месте похорон уже пост-фактум сообщила пресс-служба Евгения Пригожина. Подробнее об этом — читайте на «Фонтанке».

    — Молодой человек, меня так достали эти вопросы… Что я могу рассказать? Ну вот что? Вы понимаете — человек, работающий 30 лет на кладбище, для меня всё едино — что вчера, что позавчера, что завтра будет…

    — Ну наличие такого количества полиции, Росгвардии…

    — Ну так это же вы видите, я-то что могу сказать? Меня, вы думаете, кто-нибудь в известность ставит?

    — Вы не были в курсе?

    — Конечно, нет, они приехали, и всё началось.

    — А вы общаетесь, получается, с семьей Пригожина?

    — Ну, приходится, куда деваться?

    — А было ли вчера отпевание?

    — Говорят, что было, но вот утверждать я ничего не берусь. То, что видел — да, я говорю, а то, что не знаю, то не знаю.

    — А эти похороны отличались как-то от других?

    — Ну, конечно, такого человека хоронили.

    — А какое у вас личное отношение к Евгению Викторовичу?

    — Да никакого. Мы знакомы только с его матерью вот так нос к носу. [Она просит] убирать периодически могилу, подход, там вот весной листья нападают, еще что-то с деревьев понападает, ветер там. Убирать дорожку, чтобы подойти можно было. Она кого-то вроде нанимала, чтобы вот эту бетонную дорожку выложили, чтобы она спокойно могла подойти, чтобы ноги не испачкать. Потому что, когда начинаются вот эти дожди наши знаменитые — там всё разъезжается. Вот и всё, в принципе…


    Я 30 лет работаю. Мужчины, женщины, к детям у нас ещё более или менее трепетное отношение. Старики, взрослые, военные, не военные. Там разница в чем — военным положено... Я не знаю, почему Герой Советского Союза — а он же герой, вроде?

    — Герой России.

    — Им положено по штату оркестр, парад, салют [из] автоматов. Ничего этого не было. А так им положено. Даже не то, что им, не Героям России, это военным положено, военкомат обязан предоставить. Но они же видишь, тихо всё провернули. Нас просили молчать, мы молчали.

    — А сколько человек было?

    — Кто их считал? Немного. Близкие, охрана их… Кто там близкие, кто охрана? Мы вот так нос к носу с ними не столкнулись. Мы знали в основном мать его, знаем, как она выглядит, она знает наши телефоны, звонит. Так что ничего нового я вам не скажу. То, что вы вчера написали — ничего нового, добавить нечего.

    — Вы ожидали, что будет много людей?

    — Нас предупредили, что будет немного. Именно про похороны.

    — А про то, что дальше будет, вы как думали?

    — Да никак не думал, будет как будет. Нам-то куда деваться? Скажут, много [людей будет приходить] — я что, дома спрячусь?

    — Ну вообще кладбище готово к тому, что будет большой поток людей к могиле?

    — Оно всегда готово, оно на то и кладбище. [На Троицу] гораздо больше народу, чем сейчас. Так что нас этим не удивить.

    Беседовал Константин Митягин, «Фонтанка.ру»

    23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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