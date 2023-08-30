Десятки камер и пристальный взгляд полиции. Что происходит у могилы Евгения Пригожина

Оживление наблюдается с утра на Пороховском кладбище Петербурга, где накануне в закрытом режиме похоронили главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Корреспондент «Фонтанки» уже побывал на месте.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В отличие от дня вчерашнего, 30 августа к могиле уже можно пройти. Но перед этим журналистов ждал «вежливый досмотр». Более вежливого досмотра наш корреспондент ещё не видел. Сейчас у креста в основном журналисты с камерами, на фоне можно заметить следящих за обстановкой полицейских. Напротив могилы — флаги России и ЧВК «Вагнер».

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Тем временем посетители начали возлагать цветы к могиле. «Потеря такого человека — это потеря частички каждого из нас. Потому что таких патриотов и людей, которые реально любят Родину и делают что-то для России, единицы», — сказал журналистам один из скорбящих по имени Иван.

«Фонтанка.ру»

Отметим, что крест в память о Пригожине выполнен в форме славянского голбеца. Это надгробная постройка с крышей, такие устанавливали на Руси ещё до принятия христианства князем Владимиром. Древние славяне верили в то, что в могильном кресте-голубце душа умершего человека находит убежище и покой, а также сможет защитить селение от врагов и злых духов.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Евгения Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище, где захоронен его отец. Пресс-служба бизнесмена сообщила, что с Пригожиным простились в закрытом формате, а все желающие могут возложить цветы. До самого вечера журналисты гадали, где будет покоиться бизнесмен. На могиле главы ЧВК «Вагнер» запечатлели три заключительные строфы глубоко философского стихотворения Иосифа Бродского, подробнее о нем читайте здесь.