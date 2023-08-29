На Пороховском. Рассказываем, что за кладбище, на котором похоронили Пригожина

Евгения Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище. Там, где последние три века покоятся простые рабочие порохового завода и воины в братских могилах. Сегодня этот погост полузакрыт. Бизнесмен похоронен рядом с отцом. Рассказываем, что это за кладбище.
Пороховское кладбище расположено в границах улиц Красина, Ржевской, Андреевской и Рябовского шоссе. Название оно получило по пороховому заводу, который по указу
В 1743 году отстроили и освятили уже новую церковь — тоже деревянную, но на каменном фундаменте. В 1760 году построили еще одну, зимнюю, церковь, так как Ильинская была «холодной». То есть без отопления. Новый храм освятили во имя Дмитрия Ростовского.
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В начале
Пороховское кладбище в 1824 году занимало «две десятины и 11 сажень в конце третьей поселенной слободы завода» (примерно
На Пороховском кладбище по большей части хоронили рабочих завода, на могилах ставили деревянные кресты. Поэтому старых надгробий там почти не сохранилось. На погосте есть общее надгробие погибших в результате серии взрывов на заводе в 1880-х годах, надгробие выполнено по проекту архитектора Охтинского порохового завода, академика
На этом кладбище покоится ученый-баллист, конструктор артиллерийских систем и генерал-лейтенант императорской армии Василий Трофимов (его могила — федеральный памятник). На Пороховском кладбище также покоятся в братской могиле летчики, погибшие 4 октября 1941 года. Еще в двух братских могилах похоронили воинов-зенитчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В четвертой братской могиле похоронены воины Советской армии и жители Ленинграда, погибшие в годы войны.
В настоящее время кладбище является полузакрытым: там нет участков для захоронения в гробах, однако есть подготовленные участки для захоронения урн. Также осуществляется захоронение в родственные могилы.
Пресс-служба Евгения Пригожина объявила, что прощание с бизнесменом прошло в закрытом формате, а все желающие могут проститься с ним на Пороховском кладбище. В настоящее время погост оцеплен сотрудниками Росгвардии, а проход на территорию кладбища закрыт. По информации «Фонтанки», сотрудники Росгвардии могут остаться в оцеплении и на ночь. Ранее время и место похорон основателя ЧВК «Вагнер» было неизвестно.
Десять человек, в том числе сам Пригожин, руководство ЧВК «Вагнер» и трое членов экипажа, погибли в авиакатастрофе под Тверью 23 августа 2023 года.