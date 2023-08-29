На Пороховском. Рассказываем, что за кладбище, на котором похоронили Пригожина

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Евгения Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище. Там, где последние три века покоятся простые рабочие порохового завода и воины в братских могилах. Сегодня этот погост полузакрыт. Бизнесмен похоронен рядом с отцом. Рассказываем, что это за кладбище.



Пороховское кладбище расположено в границах улиц Красина, Ржевской, Андреевской и Рябовского шоссе. Название оно получило по пороховому заводу, который по указу Петра I основали в 1715 году на берегах рек Охты и Луппы (современная Лубья). Открыли погост при церкви Ильи Пророка, освященной в 1722 году.

В 1743 году отстроили и освятили уже новую церковь — тоже деревянную, но на каменном фундаменте. В 1760 году построили еще одну, зимнюю, церковь, так как Ильинская была «холодной». То есть без отопления. Новый храм освятили во имя Дмитрия Ростовского.

В 1781–1785 годах Ильинскую церковь строят уже в камне и на новом месте, старую разобрали в течение нескольких лет после этого. Церковь Дмитрия Ростовского исчезнет позднее, так как на планах завода 1816 года она еще отмечена. В 1832-м на ее месте возвели каменную часовню Святой Параскевы, потом церковь перестроили, а в 1911-м отстроили заново — уже из булыжного камня. В начале XIX века рядом с Ильинской строится Александро-Невская каменная церковь с колокольней, в 1902 году их объединили в одну. Церковь Параскевы была разрушена в 1936 году, а Ильинская церковь (церковь Пророка Илии на Пороховых) сохранилась. Она находится на шоссе Революции, 75, и является федеральным памятником.

Пороховское кладбище в 1824 году занимало «две десятины и 11 сажень в конце третьей поселенной слободы завода» (примерно 3 га ). Погост располагался в месте, где Ржевский ручей (сейчас он называется Горелый) впадал в Луппу. Место, в котором находились могилы, периодически затоплялось, поэтому кладбище перенесли с низины на более высокий берег. На плане 1840 года эти части отмечены как «старая» и «новая». Обе находятся в границах современного кладбища. На Пороховском кладбище по большей части хоронили рабочих завода, на могилах ставили деревянные кресты. Поэтому старых надгробий там почти не сохранилось. На погосте есть общее надгробие погибших в результате серии взрывов на заводе в 1880-х годах, надгробие выполнено по проекту архитектора Охтинского порохового завода, академика Р. Р. Марфельда в виде гранитного креста. Под ним — жернова, которые использовались для перемалывания пороха.

На этом кладбище покоится ученый-баллист, конструктор артиллерийских систем и генерал-лейтенант императорской армии Василий Трофимов (его могила — федеральный памятник). На Пороховском кладбище также покоятся в братской могиле летчики, погибшие 4 октября 1941 года. Еще в двух братских могилах похоронили воинов-зенитчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В четвертой братской могиле похоронены воины Советской армии и жители Ленинграда, погибшие в годы войны.

В настоящее время кладбище является полузакрытым: там нет участков для захоронения в гробах, однако есть подготовленные участки для захоронения урн. Также осуществляется захоронение в родственные могилы.