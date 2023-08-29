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    Похороны Евгения Пригожина

    Источник: Росгвардия может остаться на Пороховском кладбище на ночь — все зависит от задач

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    Росгвардия и полиция наводнила Пороховское кладбище в Петербурге, где 29 августа без лишних глаз похоронили бизнесмена Евгения Пригожина. Силовики стоят по всему периметру, среди них есть и кинологи с собаками.

    По данным «Фонтанки», сейчас в ведомствах намечается дальнейший план действий. Росгвардию могут отпустить, а могут и оставить на ночь охранять правопорядок на Пороховском кладбище. Как сообщил источник в правоохранительных органах, все будет зависеть от задачи, которую поставит ГУ МВД. Пока ясности нет.

    До 17.00 журналисты и общественность пытались понять, где похоронят Евгения Пригожина. Рамки были выставлены на Серафимовском кладбище, там же наблюдалось скопление полиции в течение всего дня. Затем пресс-служба бизнесмена сообщила, что с Пригожиным простились в закрытом формате, а все желающие могут возложить цветы на Пороховском кладбище. Похоронили Пригожина рядом с его отцом в 16.00.

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    Крушение самолета Пригожина
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