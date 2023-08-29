Источник: Росгвардия может остаться на Пороховском кладбище на ночь — все зависит от задач

Росгвардия и полиция наводнила Пороховское кладбище в Петербурге, где 29 августа без лишних глаз похоронили бизнесмена Евгения Пригожина. Силовики стоят по всему периметру, среди них есть и кинологи с собаками.



По данным «Фонтанки», сейчас в ведомствах намечается дальнейший план действий. Росгвардию могут отпустить, а могут и оставить на ночь охранять правопорядок на Пороховском кладбище. Как сообщил источник в правоохранительных органах, все будет зависеть от задачи, которую поставит ГУ МВД. Пока ясности нет.