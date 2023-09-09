Дело о наследстве Пригожина открыто в Петербурге

Федеральный реестр наследственных дел пополнился карточкой с именем Евгения Викторовича Пригожина, который скончался в тот же день, что и владелец ЧВК «Вагнер». На картотеку СМИ обратили внимание 9 сентября.
Согласно данным из реестра, дело открыто нотариусом Нотариальной палаты Петербурга Анатолием Акуленко. В качестве даты смерти в деле указано 23 августа 2023 года, именно в этот день в Тверской области рухнул бизнесджет владельца ЧВК и именно эта дата смерти указана на его могиле.
Что принадлежит самому известному в мире российскому бизнесмену и что предстоит делить его наследникам — читайте в материале «Фонтанки».