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    Дело о наследстве Пригожина открыто в Петербурге

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    Федеральный реестр наследственных дел пополнился карточкой с именем Евгения Викторовича Пригожина, который скончался в тот же день, что и владелец ЧВК «Вагнер». На картотеку СМИ обратили внимание 9 сентября.

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    Согласно данным из реестра, дело открыто нотариусом Нотариальной палаты Петербурга Анатолием Акуленко. В качестве даты смерти в деле указано 23 августа 2023 года, именно в этот день в Тверской области рухнул бизнесджет владельца ЧВК и именно эта дата смерти указана на его могиле.

    Что принадлежит самому известному в мире российскому бизнесмену и что предстоит делить его наследникам — читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: скрин Федеральная нотариальная палата

    ЛАЙК7
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ11

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