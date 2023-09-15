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    Пьяный папаша напал на сотрудницу детского сада на юге Петербурга

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    Сотрудникам Росгвардии пришлось утихомиривать родителя, который пришел за воспитанником детского сада подшофе.

    Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и области 15 сентября, тревожную кнопку в детском заведении на улице Лени Голикова нажали накануне около половины шестого вечера. Прибывшему на место наряду сотрудники сообщили, что в сад пришли родители за воспитанником. Отец ребенка был нетрезв. Воспитательница ему сделала замечание, на что он напал на нее. От удара женщина упала на пол и ударилась головой.

    Хулигана задержали и доставили в 8 отдел полиции. Там выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности в Белоруссии.

    Пострадавшей пришлось обратиться за помощью к медикам. У нее зафиксировали сотрясение головного мозга и ушибы.

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    Комментарии 12

    Гость15 Сен 2023 в 15:53
    Скрепненько
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