Пьяный папаша напал на сотрудницу детского сада на юге Петербурга

Сотрудникам Росгвардии пришлось утихомиривать родителя, который пришел за воспитанником детского сада подшофе.
Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и области 15 сентября, тревожную кнопку в детском заведении на улице Лени Голикова нажали накануне около половины шестого вечера. Прибывшему на место наряду сотрудники сообщили, что в сад пришли родители за воспитанником. Отец ребенка был нетрезв. Воспитательница ему сделала замечание, на что он напал на нее. От удара женщина упала на пол и ударилась головой.
Хулигана задержали и доставили в 8 отдел полиции. Там выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности в Белоруссии.
Пострадавшей пришлось обратиться за помощью к медикам. У нее зафиксировали сотрясение головного мозга и ушибы.