Пьяный папаша напал на сотрудницу детского сада на юге Петербурга

Сотрудникам Росгвардии пришлось утихомиривать родителя, который пришел за воспитанником детского сада подшофе.



Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и области 15 сентября, тревожную кнопку в детском заведении на улице Лени Голикова нажали накануне около половины шестого вечера. Прибывшему на место наряду сотрудники сообщили, что в сад пришли родители за воспитанником. Отец ребенка был нетрезв. Воспитательница ему сделала замечание, на что он напал на нее. От удара женщина упала на пол и ударилась головой.



Хулигана задержали и доставили в 8 отдел полиции. Там выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности в Белоруссии.

