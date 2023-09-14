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    Левую часть Крымского моста, поврежденную при теракте, открыли для движения автомобилей

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    По левой части Крымского моста, которая была повреждена при теракте в июле, открыли движение. Об этом в четверг, 14 сентября, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

    «Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! <…> Точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше!» — сказано в публикации.

    Однако это один из этапов, уточнил Хуснуллин, еще предстоит задача полного восстановления — впереди замена второго пролета. «Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября», — добавил он.

    Часть моста была взорвана ночью 17 июля. Сообщалось, что он был атакован надводными БПЛА. Один автодорожный пролёт по направлению в Тамань был полностью разрушен, второй поврежден. Погибла супружеская пара, их дочь пострадала. Восстановление моста после теракта предварительно оценивалось в 1–1,3 миллиарда рублей.

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    Крымский мостМарат Хуснуллин
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    Комментарии 7

    Гость14 Сен 2023 в 17:08
    Мостоведение .
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