Левую часть Крымского моста, поврежденную при теракте, открыли для движения автомобилей

По левой части Крымского моста, которая была повреждена при теракте в июле, открыли движение. Об этом в четверг, 14 сентября, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! <…> Точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше!» — сказано в публикации.
Однако это один из этапов, уточнил Хуснуллин, еще предстоит задача полного восстановления — впереди замена второго пролета. «Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября», — добавил он.
Часть моста была взорвана ночью 17 июля. Сообщалось, что он был атакован надводными БПЛА. Один автодорожный пролёт по направлению в Тамань был полностью разрушен, второй поврежден. Погибла супружеская пара, их дочь пострадала. Восстановление моста после теракта предварительно оценивалось в 1–1,3 миллиарда рублей.