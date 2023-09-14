Левую часть Крымского моста, поврежденную при теракте, открыли для движения автомобилей

По левой части Крымского моста, которая была повреждена при теракте в июле, открыли движение. Об этом в четверг, 14 сентября, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! <…> Точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше!» — сказано в публикации.



Однако это один из этапов, уточнил Хуснуллин, еще предстоит задача полного восстановления — впереди замена второго пролета. «Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября», — добавил он.

