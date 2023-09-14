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    Кино

    Фонд Сокурова снял фильм с Иваном Ургантом

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    Фонд Александра Сокурова «Пример интонации» завершил съемки фильма Николая Солодникова (журналиста, автора программ «ещёнепознер» и «солодников»), в котором сыграл Иван Ургант. Об этом 14 сентября сообщил журнал «Сеанс».

    Это режиссерский дебют Солодникова в полном метре. Подробностей о ленте не сообщается, за исключением того, что фильм — художественный, и работа над ним велась, помимо Петербурга, в Новгородской области.

    В фонде «Пример интонации» журналистам не сообщают подробностей, включая название картины, её сюжет и сроки выхода.

    Шоу Ивана Урганта на Первом канале «Вечерний Ургант» прекратило выход после начала спецоперации. Кадры с актером вырезались из новых фильмов или же те не выходили в прокат, также без участия артиста вышел новый фильм франшизы «Елки», где он исполнял одну из главных ролей, его концерты отменялись. Сам ведущий и актер говорил, что продолжает работать на телевидении. В его соцсетях и сейчас стоит статус «Я никогда не вру. Я работаю на Первом!» На днях Ургант разместил фотографию, сделанную на балконе музея Бродского «Полторы комнаты».

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