«Просьба не поддаваться панике и унынию». В Москве отменили концерт Ивана Урганта

Концерт шоумена Ивана Урганта (музыкальный псевдоним Гриша Ургант), который должен был состояться 2 февраля в московском клубе «Урбан», отменён. Об этом сообщает 25 января официальная группа Урганта в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе уточнили, что отмена концерта стала «полной неожиданностью для всех». При этом поклонников Урганта просят «не поддаваться панике и унынию». Причины отмены концерта не указываются.



Ранее «Фонтанка» писала, что в разных городах России также массово отменяются концерты Валерия Меладзе.

