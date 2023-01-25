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    «Просьба не поддаваться панике и унынию». В Москве отменили концерт Ивана Урганта

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    Концерт шоумена Ивана Урганта (музыкальный псевдоним Гриша Ургант), который должен был состояться 2 февраля в московском клубе «Урбан», отменён. Об этом сообщает 25 января официальная группа Урганта в соцсети «ВКонтакте».

    В сообществе уточнили, что отмена концерта стала «полной неожиданностью для всех». При этом поклонников Урганта просят «не поддаваться панике и унынию». Причины отмены концерта не указываются.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в разных городах России также массово отменяются концерты Валерия Меладзе.

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