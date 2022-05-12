Первый канал двумя словами ответил на вопросы о закрытии «Вечернего Урганта»

Первый канал прокомментировал информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант» после появившихся в Сети снимков, на которых якобы разбирают студию передачи в Останкино. Ответ можно счесть за опровержение.

Вопросы на Первый канал посыпались после того, как в Сети опубликовали снимки с декорациями и уточнением: на фото студия шоу в Останкино, которую не разбирали десять лет. Позднее Ксения Собчак в своём телеграм-канале сообщила, что «Урганта закрыли».

РБК со ссылкой на источник на Первом пишет, что фотографии сделаны не в студии «Вечернего Урганта», а в транспортном коридоре.



Юмористическая программа Ивана Урганта пропала из эфира в феврале. Одновременно с этим ведущий выложил в своей соцсети пацифистский пост, связанный с происходящим на Украине. В пресс-службе Первого канала изменения в сетке вещания объяснили «важными общественно-политическими событиями».

