Шоу «Вечерний Ургант» пропало из эфира Первого канала из-за «общественно-политических событий»

Как сообщила пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова, в прошедшие дни шоу не планировалось из-за праздничных дней. «Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями», — процитировало Крымову издание «Подъем».

Шоу «Вечерний Ургант» уже третий день подряд не выходит на Первом канале. Последний выпуск состоялся в понедельник. Судя по информации на сайте от 25 февраля, в сегодняшней программе название телепередачи также не указано, в запланированное время покажут «Большую игру».

Ранее ведущий передачи Иван Ургант сделал в своем Instagram публикацию, связанную с событиями на Украине. Он написал: «Страх и боль. Нет войне!» — и проиллюстрировал свою запись черным квадратом.



Крымова добавила, что шоумен продолжит работу на канале. Когда возобновится выход программы — не уточняется.



Свою позицию по поводу ситуации на Украине выразил и сценарист передачи Александр Гудков. «Мне стыдно, что я родился в этот день», — заявил он в четверг, когда президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции.



Позже в своем Instagram Гудков обвинил высшее руководство РФ в нарушении «всех постулатов христианской религии», а также в «убийстве веры в добро».

Развлекательное шоу «Вечерний Ургант» выходит на Первом канале каждый день с понедельника по пятницу за полчаса до полуночи. Передачу запустили в апреле 2012 года.