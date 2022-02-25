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Шоу «Вечерний Ургант» пропало из эфира Первого канала из-за «общественно-политических событий»

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Шоу «Вечерний Ургант» уже третий день подряд не выходит на Первом канале. Последний выпуск состоялся в понедельник. Судя по информации на сайте от 25 февраля, в сегодняшней программе название телепередачи также не указано, в запланированное время покажут «Большую игру».

Как сообщила пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова, в прошедшие дни шоу не планировалось из-за праздничных дней. «Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями», — процитировало Крымову издание «Подъем».

Ранее ведущий передачи Иван Ургант сделал в своем Instagram публикацию, связанную с событиями на Украине. Он написал: «Страх и боль. Нет войне!» — и проиллюстрировал свою запись черным квадратом.

Крымова добавила, что шоумен продолжит работу на канале. Когда возобновится выход программы — не уточняется.

Свою позицию по поводу ситуации на Украине выразил и сценарист передачи Александр Гудков. «Мне стыдно, что я родился в этот день», — заявил он в четверг, когда президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции.

Позже в своем Instagram Гудков обвинил высшее руководство РФ в нарушении «всех постулатов христианской религии», а также в «убийстве веры в добро».

Развлекательное шоу «Вечерний Ургант» выходит на Первом канале каждый день с понедельника по пятницу за полчаса до полуночи. Передачу запустили в апреле 2012 года.

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Комментарии (34)

MaxMara
Молодец Ванечка!!! Горжусь
265055770
Стыдно ему, что родился в этот день. Раньше думать надо было, когда рождаться!
Evgraf
Когда гуляю со своей приличного размера собакой, маленькие собачонки тявкают и хрипят в ошейниках. В мире животных, елки)
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