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    «Ёлки 9» без Светлакова и Урганта стали лидерами проката в СНГ

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    4 комментария

    По предварительным и неофициальным данным итогов проката за уик-энд 1–4 декабря лидером спроса у зрителей стал девятый фильм «Ёлки». Согласно информации сайта kinobusiness.com, лента собрала в свои первые выходные 124 миллиона рублей. Ее показывали в 1986 кинотеатрах.

    Вторую строчку рейтинга заняло «Сердце пармы» — лидер многих недель спустился на вторую строчку с 19,8 миллиона рублей, таким образом, его общий заработок за 9 недель составил 903,2 миллиона (фильм идет в 521 кинотеатре).

    На третьем месте — казахская комедия «Келинжан» (16,9 миллиона, вторая неделя проката, идет в 76 кинотеатрах) о сложностях взаимоотношений внутри одной семьи, где ссорятся аж три невестки, а землю в их ауле хотят купить молодые бизнесмены из Шымкента.

    «Ёлки 9» — традиционный сборник новогодних новелл, оставшийся в этом году, однако, без своих главных звезд — Ивана Урганта и Сергея Светлакова (с формулировкой «по понятным причинам»), но со звездой сериала «Сваты» Федором Добронравовым.

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    Комментарии 4

    Дядя Бо05 Дек 2022 в 14:45
    Любит наш народ, всякое...(с).
    +1−0
    Инкогнито202105 Дек 2022 в 14:12
    фу, какой позор
    +2−1
    Васисуалий Лошков05 Дек 2022 в 14:08
    СНГ??!!!)))))))))))))))))))))заказной материал)))))))))))ну а че не в гейропе???)))))))))))))))))))))))
    +3−1
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