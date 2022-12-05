«Ёлки 9» без Светлакова и Урганта стали лидерами проката в СНГ

По предварительным и неофициальным данным итогов проката за уик-энд 1–4 декабря лидером спроса у зрителей стал девятый фильм «Ёлки». Согласно информации сайта kinobusiness.com, лента собрала в свои первые выходные 124 миллиона рублей. Ее показывали в 1986 кинотеатрах.



Вторую строчку рейтинга заняло «Сердце пармы» — лидер многих недель спустился на вторую строчку с 19,8 миллиона рублей, таким образом, его общий заработок за 9 недель составил 903,2 миллиона (фильм идет в 521 кинотеатре).



На третьем месте — казахская комедия «Келинжан» (16,9 миллиона, вторая неделя проката, идет в 76 кинотеатрах) о сложностях взаимоотношений внутри одной семьи, где ссорятся аж три невестки, а землю в их ауле хотят купить молодые бизнесмены из Шымкента.

