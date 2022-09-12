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    Кино

    Без Урганта и Светлакова. Назван актерский состав новых «Елок»

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    Фото: предоставлено студия Bazelevs
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    В компании «Вольга» 12 сентября рассказали, какие актеры снимутся в девятой части новогодней франшизы «Елки». В частности, стало известно, что зрители не увидят в картине Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Ролик по этому поводу записал шоураннер проекта, комедийный актер и блогер Евгений Кулик.

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    Сам он во франшизе продолжит сниматься, как и Виктория Агалакова. Среди тех, кто все-таки в кадре появится, — Фёдор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина (франшиза «Последний богатырь, «Елки-8») и Александр Баширов, а также Григорий Калинин (сериалы «Мажор», «Триггер»), Михаил Орлов («Пара из будущего», «Я худею»), Елена Захарова (сериалы «Дальнобойщики», «Кадетство») и Ростислав Бершауэр («Селфи, Добро пожаловать в семью»).

    Сообщается, что съемки новых «Елок» уже завершены, а на экраны они выйдут 1 декабря. Режиссеры фильма — Александра Лупашко («Елки-8», «2050») и Сергей Наумов (сериал «Два»).

    Фото: предоставлено студия Bazelevs

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