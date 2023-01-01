Новогоднюю телесказку с Иваном Ургантом и Ксенией Раппопорт сняли с показа

Новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором снимался Иван Ургант, сняли с показа в онлайн-кинотеатре KION. Информацию об этом РБК подтвердил сам телеведущий, добавив, что «ума не приложит», почему ее сняли, и эти действия можно оценить «на четыре с минусом».



В самом онлайн-кинотеатре, куда за разъяснениями обратилась «Фонтанка», инцидент не комментируют. Это не первый раз, когда площадка убирает из ассортимента телепродукцию. Так, в 2022 году с KION пропадал сериал «Союз спасения: время гнева». Инцидент вызвал шумиху в медиа. После этого сериал про восстание декабристов вернули в библиотеку с новыми сериями.

