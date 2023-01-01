Новогоднюю телесказку с Иваном Ургантом и Ксенией Раппопорт сняли с показа

Новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором снимался Иван Ургант, сняли с показа в онлайн-кинотеатре KION. Информацию об этом РБК подтвердил сам телеведущий, добавив, что «ума не приложит», почему ее сняли, и эти действия можно оценить «на четыре с минусом».
В самом онлайн-кинотеатре, куда за разъяснениями обратилась «Фонтанка», инцидент не комментируют. Это не первый раз, когда площадка убирает из ассортимента телепродукцию. Так, в 2022 году с KION пропадал сериал «Союз спасения: время гнева». Инцидент вызвал шумиху в медиа. После этого сериал про восстание декабристов вернули в библиотеку с новыми сериями.
Кроме Урганта, в проекте «Происшествие в стране Мульти-Пульти» снимались Евгений Цыганов (крокодил Гена), Тимофей Трибунцев (Чебурашка), Виктория Исакова (Заяц), Алексей Серебряков (Волк), Екатерина Варнава (Осел), Александр Гудков (Петух), Дмитрий Хрусталев (Кот), Александр Петров (Трус), Данила Козловский (Балбес), Ксения Раппопорт (Шапокляк) и другие.
Музыкальная сказка по одноимённой пьесе Аркадия Хайта и Александра Левенбука на музыку Бориса Савельева и Александра Флярковского вышла на фирме грамзаписи «Мелодия» в 1982 году, но так и не была экранизирована. Нынешний проект KION, однако, благополучно утекший в Сеть, снят в стиле времени создания исходного произведения.
Иван Ургант не появлялся в телеэфире с февраля 2022 года после того, как сделал пацифистское заявление. Тогда перестала выходить передача «Вечерний Ургант», а новый фильм «Ёлки 9» вышел без него.