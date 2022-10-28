Пропавший из онлайн-кинотеатра «Союз спасения: время гнева» после шумихи вернули

На платформу KION вернулся сериал «Союз спасения: время гнева». Об этом 28 октября «Фонтанке» рассказали в пресс-службе самого онлайн-кинотеатра.
«С сегодняшнего дня подписчикам доступны все 8 серий масштабной исторической драмы, — говорится в релизе. — Мы приносим свои извинения подписчикам, которые не смогли продолжить просмотр киносериала на прошлой неделе по независящим от нас причинам, и надеемся, что релиз всех серий одновременно доставит приятные впечатления от просмотра сериала».
Сериал вернулся спустя неделю после того, как в профильных телеграм-каналах, а затем и в СМИ появилось множество публикаций о том, что новая серия не вышла в срок, а в самом KION сообщили, что решение о судьбе проекта не принято. Позднее из библиотеки пропали и первые четыре серии, которые были доступны для просмотра ранее.
Причины исчезновения «многосерийного блокбастера» с Максимом Матвеевым, Павлом Прилучным и другими звездами не назывались. В синопсисе говорилось, что речь в нем идет о восстании декабристов.