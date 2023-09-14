Новое страшное ДТП на «Скандинавии». Две части BMW разлетелись по разные стороны дороги

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Скандинавия» в районе Огоньков.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 сентября в 10:45 поступила информация о ДТП на 65-м километре трассы А-181. Легковой автомобиль совершил наезд на опору освещения. Погиб один человек — пассажир. Пострадавших двое: водитель и ребёнок-пассажир.
читатель «Фонтанки» Алекс
«BMW 3-й серии об столб. Задняя часть машины оторвана, на траве лежит как минимум одно тело... Кажется, что видел руку отдельно», — рассказывает читатель «Фонтанки» Алекс.
На трассе наблюдается небольшой затор в направлении Петербурга.
Эта авария случилась недалеко от места ДТП с девочками-велосипедистками. 7 сентября на 59-м километре «Скандинавии», у развязки с дорогой на Огоньки, «Скания» врезалась в двигавшийся перед ней автомобиль, сопровождавший юных спортсменок. Легковушка отлетела в колонну велосипедисток, которые совсем недавно поступили в школу-интернат «Олимпийский резерв» Курортного района. Погибли две девочки, пострадали девять и их тренер.