Глава спорткомитета Антон Шантырь: у тренера Юрия Воробейкова была положительная репутация

Глава спорткомитета, серебряный призер Олимпиады Антон Шантырь рассказал «Фонтанке», что был знаком с тренером-преподавателем Юрием Воробейковым, чья группа спортсменок попала в ДТП с грузовиком на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области 7 сентября. По его словам, у 61-летнего специалиста была положительная репутация.



— Я знаю всех тренеров, и этого тренера знаю. Он давно работает с женщинами, в женском велосипедном спорте, профессиональный тренер с положительной репутацией. Его воспитанницы всегда были призёрами и победителями первенств и Петербурга, и России. Поэтому в данном случае ничего плохого про него сказать не могу. Поэтому для меня пока остается загадкой, как с этим профессиональным тренером группа велосипедистов туда выехала, где действительно очень много грузового транспорта. Да, сейчас будем разбираться. Вообще обычно в журнале у каждого тренера должен быть прописан план мероприятий на неделю и кто куда едет. Ещё всё зависит от нагрузки. В нашем регионе не так много пересечённой местности, вот и разные трассы, разные направления выбираются, но в данном случае в Сестрорецке все дороги ведут по нижнему шоссе в сторону либо Озерков, либо в сторону Полян, где я часто встречаю велосипедистов. Ну и сам катаюсь там. В общем-то, там, в принципе, не такое оживлённое движение, и скорость движения ограничена. Вот каким образом, ещё раз говорю, на скоростную магистраль попали, не понимаю. Будем разбираться.

