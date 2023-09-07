«Мы в этой школе две недели». Что известно о девочках-велосипедистках, пострадавших в ДТП на «Скандинавии»

Фото: скриншот видео/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» поговорила с родителями девочек-велосипедисток, которые пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия». Почти все они только переехали в Петербург из своих спортивных школ в других регионах.



Две спортсменки приехали из Уфы в конце августа этого года. По словам мамы одной из них, дочь давно хотела именно в Петербурге продолжить свою спортивную карьеру, смогла отобраться. Она уже разговаривала с родительницей с телефона женщины, которая проезжала мимо и остановилась помочь, и сообщила, что с ней все в порядке.



«Сначала у нее была истерика, она просила срочно забрать её оттуда, но потом успокоилась. Женщина дождалась скорой, но уверила меня, что на дочери нет ни царапины», — рассказала жительница Башкортостана.



Еще одна девочка приехала в Петербург из Тюмени. Велоспортом она занимается с 6 лет. Лето провела на сборах в Парголово, а потом её взяли в школу-интернат «Олимпийский резерв». По словам её отца, она также не пострадала в ДТП.

В больницу увезли спортсменку из Воронежской области. Отцу, который сейчас находится в Москве, она позвонила из больницы, сказала, что её осматривают: «Мне сейчас тяжело говорить. Мы в этой школе всего две недели», — закончил разговор мужчина.

Из Воронежа в группе была и другая девочка. Она занимается велоспортом около шести лет, год — в петербургской школе-интернате «Олимпийский резерв». На момент разговора с «Фонтанкой» с её матерью связался второй тренер, сказавший об аварии и о том, что её дочь «в порядке». Звонка от дочери в это время ещё не было.



15-летняя спортсменка из Пермского края занимается велоспортом почти полжизни. По словам отца, она отзвонилась матери и заверила, что серьёзных травм не получила. Насколько знает мужчина, дочь не в больнице.

Год в Петербурге провела и девочка из Твери. Она также сама позвонила матери, уточнив, что их группу после аварии развозят по разным больницам, её собирались везти в 19-ю. «Сказала, что сильно головой ударилась, кажется, ещё что-то с ногой. Я спросила: «Нам прибегать-прилетать?». Она сказала: «Подожди, позвоню», — рассказала мать. От дочери она успела узнать о травмах другой девочки — перелом рёбер.



Погибшим девочкам 14 и 15 лет. Младшая из Орловской, старшая из Тюменской области.

ДТП на 59 километре «Скандинавии» в районе развязки на поселок Огоньки произошло в 10.45. По предварительной информации, 31-летний иностранец за рулем «Скании» с прицепом врезался в двигавшийся перед ним «Форд».



Легковой автомобиль сопровождал группу девочек-велосипедисток 14–15 лет из спортивной школы-интерната «Олимпийский резерв» Курортного района. От удара «Форд» влетел в группу спортсменок. В результате две велосипедистки погибли, еще десять человек, в том числе тренер, пострадали.



По данным комздрава Ленобласти, две пострадавших девочки в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника были направлены в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу им. Раухфуса соответственно. Четверо пострадавших направлены в Рощинскую межрайонную больницу, остальные четверо пострадавших осматриваются.

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Подробнее о дтп и его последствиях читайте в нашей трансляции.

