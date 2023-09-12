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    ДТП на Скандинавии

    Могут вернуться в спорт. Рассказываем о состоянии велосипедисток, пострадавших в ДТП на «Скандинавии»

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    На 12 сентября в больницах Петербурга остаются восемь девочек, пострадавших в ДТП с грузовиком на трассе «Скандинавия» в Ленобласти на минувшей неделе. Самую тяжелую перевели из реанимации в хирургию.

    Состояние восьмерых пострадавших велосипедисток в настоящее время оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга. Все они еще остаются в больницах, но четверо уже готовятся к выписке. Еще одну выписали вечером в пятницу, 8 сентября.

    Девочку, что поступила в самом тяжелом состоянии, на сегодняшний день перевели из реанимации в отделение хирургии, а в ее состоянии наблюдается положительная динамика, рассказали в Педиатрическом университете. Туда были переведены наиболее тяжело пострадавшие. Девочку привезли из больницы № 40. Сейчас ее состояние стабильное, были убраны дренажи, девочка дышит сама, ест, пьет и сидит в кровати. По оценке врачей, со временем она вполне сможет вернуться в спорт.

    «Главное, что в Педиатрическом университете была организована комплексная терапия и принято решение, что операции не требуются. Точные меры, которые приняли врачи реаниматологии, педиатры, нейрохирурги, специалисты в области органов слуха и зрения, кафедральные ученые, дали результат», — добавили в пресс-службе.

    Напомним, что утром 7 сентября на 59-м километре трассы «Скандинавия» грузовик «Скания» под управлением 31-летнего иностранца врезался в машину сопровождения, которая ехала за группой юных велосипедисток из школы-интерната олимпийского резерва Курортного района. В результате автомобиль отлетел в колонну спортсменок. Две девочки погибли, еще девять, а также тренер, ехавший в машине сопровождения, пострадали. Были возбуждены уголовные дела. Водителя грузовика арестовали по ходатайству следствия.

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