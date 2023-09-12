Могут вернуться в спорт. Рассказываем о состоянии велосипедисток, пострадавших в ДТП на «Скандинавии»

На 12 сентября в больницах Петербурга остаются восемь девочек, пострадавших в ДТП с грузовиком на трассе «Скандинавия» в Ленобласти на минувшей неделе. Самую тяжелую перевели из реанимации в хирургию.
Состояние восьмерых пострадавших велосипедисток в настоящее время оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга. Все они еще остаются в больницах, но четверо уже готовятся к выписке. Еще одну выписали вечером в пятницу, 8 сентября.
Девочку, что поступила в самом тяжелом состоянии, на сегодняшний день перевели из реанимации в отделение хирургии, а в ее состоянии наблюдается положительная динамика, рассказали в Педиатрическом университете. Туда были переведены наиболее тяжело пострадавшие. Девочку привезли из больницы
«Главное, что в Педиатрическом университете была организована комплексная терапия и принято решение, что операции не требуются. Точные меры, которые приняли врачи реаниматологии, педиатры, нейрохирурги, специалисты в области органов слуха и зрения, кафедральные ученые, дали результат», — добавили в пресс-службе.
Напомним, что утром 7 сентября на