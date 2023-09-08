Часть велосипедисток, пострадавших на «Скандинавии», будут лечить лучшие врачи Педиатрического университета

Велосипедисток, находящихся в крайне тяжелом состоянии после ДТП с грузовиком на «Скандинавии», 8 сентября переведут в Педиатрический университет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Это связано с необходимостью проведения комплексного, мультидисциплинарного лечения, с одновременным привлечением десятков специалистов различного направления: и реаниматологов, и хирургов, и травматологов, и врачей по заболеваниям глаз, органов дыхания, нервной системы, другим специализациям», — сообщили в университете, уточнив, что решение принято Минздравом России.
Еще накануне Педиатрический университет выразил готовность принять всех пострадавших, а также проводил консультации с больницами города и области. В пятницу стало известно, что из больницы Сестрорецка в вуз переведут самую тяжелую пациентку, которая получила сложные переломы позвоночника и другие травмы. Для оказания помощи девочке будет организовано дополнительное дежурство лучших сотрудников.
«Мы выполним всё, чтобы дети были спасены и выздоровели. Готовы к приёму и родителей из регионов, с каждым будет организовано личное общение. Мы понимаем, какое горе случилось, и сейчас надо смотреть вперед: лечить, спасать юных спортсменов», — отметил ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов.
ДТП на 59-м километре «Скандинавии» в районе развязки на поселок Огоньки произошло в 10:45. По предварительной информации, 31-летний иностранец за рулем «Скании» с прицепом врезался в двигавшийся перед ним автомобиль, сопровождавший спортсменок. Машина в результате отлетела в колонну велосипедисток, которые пару дней назад поступили в школу-интернат «Олимпийский резерв» Курортного района. Две девочки погибли, еще девять получили травмы. Тренер, находившийся в «Форде», также пострадал. «Фонтанка» публиковала видео с места происшествия.