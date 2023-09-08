Часть велосипедисток, пострадавших на «Скандинавии», будут лечить лучшие врачи Педиатрического университета

Велосипедисток, находящихся в крайне тяжелом состоянии после ДТП с грузовиком на «Скандинавии», 8 сентября переведут в Педиатрический университет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



«Это связано с необходимостью проведения комплексного, мультидисциплинарного лечения, с одновременным привлечением десятков специалистов различного направления: и реаниматологов, и хирургов, и травматологов, и врачей по заболеваниям глаз, органов дыхания, нервной системы, другим специализациям», — сообщили в университете, уточнив, что решение принято Минздравом России.