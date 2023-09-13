ВИЧ, рак, туберкулез и отсутствие глаза. Какие ещё диагнозы закрывают гражданину РФ путь к службе в армии по контракту

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых граждане не могут быть приняты на службу по контракту в период мобилизации и военного положения.
Итак, даже во время войны Минобороны РФ не подпишет с вами контракт, если у вас:
— ВИЧ;
— гепатит B или С;
— туберкулез (в том числе костный);
— рак;
— сахарный диабет 1-го типа;
— эпилепсия;
— психические расстройства после употребления психоактивных веществ.
В перечне еще несколько позиций, наличие которых выглядит логичным, и, в принципе, не нужно быть специалистом, чтобы понять — человек с таким диагнозом вряд ли сможет принести пользу Родине в рядах ВС.
Впрочем, бросаются в глаза ещё несколько диагнозов, которые закрывают для гражданина России путь к военной карьере через контракт с Минобороны.
Так, даже в условиях мобилизации контракт не подпишут с человеком, у которого:
— только один глаз;
— отсутствие конечности до уровня верхней трети плеча или бедра;
— отсутствие одной кисти на уровне пястных костей или кистевого сустава;
— отсутствие на одной кисти трех и более пальцев;
— осевое укорочение руки или ноги от 5 до 8 сантиметров включительно.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.