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    ВИЧ, рак, туберкулез и отсутствие глаза. Какие ещё диагнозы закрывают гражданину РФ путь к службе в армии по контракту

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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых граждане не могут быть приняты на службу по контракту в период мобилизации и военного положения.

    Итак, даже во время войны Минобороны РФ не подпишет с вами контракт, если у вас:

    — ВИЧ;

    — гепатит B или С;

    — туберкулез (в том числе костный);

    — рак;

    — сахарный диабет 1-го типа;

    — эпилепсия;

    — психические расстройства после употребления психоактивных веществ.

    В перечне еще несколько позиций, наличие которых выглядит логичным, и, в принципе, не нужно быть специалистом, чтобы понять — человек с таким диагнозом вряд ли сможет принести пользу Родине в рядах ВС.

    Впрочем, бросаются в глаза ещё несколько диагнозов, которые закрывают для гражданина России путь к военной карьере через контракт с Минобороны.

    Так, даже в условиях мобилизации контракт не подпишут с человеком, у которого:

    — только один глаз;

    — отсутствие конечности до уровня верхней трети плеча или бедра;

    — отсутствие одной кисти на уровне пястных костей или кистевого сустава;

    — отсутствие на одной кисти трех и более пальцев;

    — осевое укорочение руки или ноги от 5 до 8 сантиметров включительно.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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