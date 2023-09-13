ВИЧ, рак, туберкулез и отсутствие глаза. Какие ещё диагнозы закрывают гражданину РФ путь к службе в армии по контракту

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых граждане не могут быть приняты на службу по контракту в период мобилизации и военного положения.



Итак, даже во время войны Минобороны РФ не подпишет с вами контракт, если у вас:



— ВИЧ;



— гепатит B или С;



— туберкулез (в том числе костный);



— рак;



— сахарный диабет 1-го типа;



— эпилепсия;



— психические расстройства после употребления психоактивных веществ.



В перечне еще несколько позиций, наличие которых выглядит логичным, и, в принципе, не нужно быть специалистом, чтобы понять — человек с таким диагнозом вряд ли сможет принести пользу Родине в рядах ВС.

