    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    761мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.7eur101.56

    Сборная России на последних минутах ушла от поражения в матче с Катаром

    741
    14 комментариев

    Товарищеский матч между сборными России и Катара завершился вничью со счетом 1:1. Игра проходила 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Катаре.

    Первый тайм матча прошел без забитых голов. На 70-й минуте команда Катара вышла вперед, благодаря голу нападающего Ахмеда Алаа. Однако на 90-й минуте защитник Александр Солдатенков сравнял счет после передачи от Максима Глушенкова.

    Этот матч с Катаром стал заключительным для сборной России в рамках сентябрьских учебно-тренировочных сборов. Ранее сборная России U23 провела две встречи со сборной Египта U23. Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1, а во втором матче команда Египта одержала победу со счетом 2:1.

    Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продолжались до 12 сентября. Всего участие в сборах приняли 49 игроков.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФутболСборная России по футболу
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close