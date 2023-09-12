Сборная России на последних минутах ушла от поражения в матче с Катаром

Товарищеский матч между сборными России и Катара завершился вничью со счетом 1:1. Игра проходила 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Катаре.



Первый тайм матча прошел без забитых голов. На 70-й минуте команда Катара вышла вперед, благодаря голу нападающего Ахмеда Алаа. Однако на 90-й минуте защитник Александр Солдатенков сравнял счет после передачи от Максима Глушенкова.

Этот матч с Катаром стал заключительным для сборной России в рамках сентябрьских учебно-тренировочных сборов. Ранее сборная России U23 провела две встречи со сборной Египта U23. Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1, а во втором матче команда Египта одержала победу со счетом 2:1.