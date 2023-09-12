Чиновники не виноваты, в переполненных школах нарушений нет. Суд отклонил иск родителей из «Балтийской жемчужины»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС Поделиться Поделиться





Смольнинский райсуд отклонил иск группы родителей, живущих в жилом комплексе «Балтийская жемчужина», которые хотели обязать Смольный построить им больше школ и детских садов. Вердикт: чиновники сделали всё, что могли, а нарушения в школах, заполненных детьми больше чем на 200%, не доказаны.



Мотивированное решение суда было изготовлено 11 сентября, и истцы смогли понять логику отказа в, казалось бы, по-обывательски совершенно разумном требовании. Школ в районе «Балтийской жемчужины» действительно не хватает: как заявляют родители в своем иске, в одной из двух (обе рассчитаны на 825 мест ) учатся 1607 детей , во второй — 1871. О нехватке детских садов и говорить не приходится.



Суду предшествовала длительная переписка родителей с чиновниками. Еще в 2017-м , в ту пору вице-губернатор Кириллов (сейчас уже директор Петропавловки) сообщал, что в микрорайоне запланировано строительство еще двух школ и двух детских садов. Они входили в городскую программу на 2015–2020 годы , однако «в связи со сложной экономической ситуацией в стране и падением курса рубля» воплотить эти планы в жизнь пока не удалось.



Родители в суде настаивали, что Смольный и районные власти не исполняют свои обязанности по обеспечению законных прав детей на нормальное образование. Те доказывали: всё, что можно было сделать, сделано, и их вины в том, что школ на Юго-Западе так и не появилось, нет.

«По данным юристов ведомства, со стороны комитета по строительству не было бездействия, так как все социальные объекты, о которых шла речь на судебном процессе, внесены в АИП, проектируются и будут строиться в установленном законом порядке, — прокомментировали итоги суда в комитете. — В настоящее время реализация мероприятий по проектированию и строительству соцобъектов проводится в рамках государственной программы Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением правительства Петербурга от 04.06.2023 № 453 , комитетом по строительству за счет средств адресной инвестиционной программы закона о бюджете Петербурга».



При этом уровень аргументации порой доходил до «слово против слова». К примеру, родители представили в суд письмо от департамента развития инфраструктуры Министерства просвещения, в котором говорится, что петербургские власти так и не подали заявки на участие в проекте «Современная школа», по которому возможно софинансирование строительства школ при концессионном участии « ВЭБ.РФ ». На это в Смольном возразили: заявки подавали, но нам отказали.



Другой пример, когда суду приходилось принимать на веру чью-то одну позицию. Родители доказывали, что переполненные вдвое школы, занятия у малышей до 19:00 и учителя, которые ведут порой по 10–12 уроков в день, — всё это не позволяет обеспечить качественный уровень образования. Нет, ответили в школе. Все нормативы выполняются, администрация прилагает все усилия, чтобы это было так. В обоих случаях суд удовлетворился словами чиновников и школьного руководства и отверг претензии родителей.



Корни проблемы, при которой школ нет, но никто не виноват, кроются в далеком 2005 году, когда городские власти заключали инвестсоглашение с китайскими инвесторами на строительство нового жилого квартала. В утвержденные тогда проекты планировки территории (ППТ) были заложены нормы обеспеченности жилых кварталов социальными объектами по устаревшим ныне стандартам. В 2005 году две немаленькие школы, которые построил инвестор по инвестсоглашению, казались вполне достаточными.

Однако жизнь внесла свои коррективы, и жилой массив разрастался совсем не такими темпами, как ожидали чиновники. Согласно данным Росстата, население МО «Южно-Приморский» выросло с 50 тысяч в 2002 году до 128 тысяч в 2023-м . И это речь только о тех, кто имеет местную регистрацию.



К тому же при прежних нормах требовалось куда меньше места для строительства школы — за счет, например, меньшего числа кабинетов. Дело в том, что раньше нормой считалось 40 детей в классе, а теперь — только 25. Кроме того, больше места теперь должно выделяться и на спортивные сооружения, и на пришкольную территорию. Так что той земли, что выделялась ранее под перспективные образовательные учреждения, теперь оказывается недостаточно.



К примеру, в решении Смольнинского суда указывается один из аргументов чиновников, почему не получилось построить уже запланированную было новую школу на Адмирала Трибуца. Комитет по строительству Смольного направил заявку на включение ее в адресную инвестиционную программу, однако комитет по экономической политике и стратегическому планированию ее не утвердил. Дело в том, что на участок, где должна разместиться школа, наложилась санитарно-защитная зона близлежащего торгового комплекса. Почему была допущена такая ошибка и как ее можно быстро исправить, в документах суда не говорится. Не включили в АИП и детский сад на 110 мест на Петергофском шоссе. Однако работа ведется, комитеты продолжают подавать заявки, и в ближайшее время будут объявлены конкурсы на возведение новых школ.



Когда именно они появятся, пока непонятно, но процесс не стоит на месте, доказали чиновники в суде, и они не сидят сложа руки.

Хотя добиться своего родители в суде так и не смогли, чиновники, с которыми «Фонтанка» обсуждала ход этого процесса, признают: в их словах есть доля правды и нынешние нормативы по обеспеченности новых микрорайонов школами и садами явно не отвечают реалиям. В связи с этим, к примеру, за последнее время строители столкнулись с требованием переосмыслить уже утвержденные много лет назад ППТ и отвести на планируемых к застройке территориях больше места для образовательных учреждений. Это существенно бьет по планам девелоперов, но оказываться в позиции крайних чиновники не хотят и настаивают на своем, не давая разрешения на строительство.



Более того, как стало известно «Фонтанке», в настоящее время комитет по градостроительству и архитектуре ведет работу по актуализации норм обеспеченности новых кварталов объектами социальной инфраструктуры. Указать сроки, когда на девелоперов будут накладываться повышенные обязательства, чиновники пока не берутся.



Строители в целом также видят проблему с нехваткой школ в новых районах. Но существует определенная напряженность в диалоге между городом и девелоперами, которые вынуждены за свой счет строить «социалку», перекладывая ее цену в стоимость квартир. Долгое время были коллизии, при которых, к примеру, строители, построив за свой счет школу и подарив ее городу, оставались еще должны уплатить налоги, что было несколько несправедливо. Сейчас большинство подобных вопросов разрешено, и строители передают безвозмездно десятки школ в год. Причем скорость их строительства по не очень понятным причинам порой в разы превосходит время, которое затрачивается на строительство школ за счет городского бюджета.



Девелоперы с некоторой досадой рассказывают, что как только они вводят в эксплуатацию школу для своего жилого комплекса, в нее тут же подают заявки сотни родителей соседних ЖК, чьи строители сумели избежать «социальной нагрузки», оставив покупателей своих квартир без садов и школ.



«За последние годы произошли заметные изменения в своде правил градостроительства и региональных нормах градостроительства и проектирования. Поэтому нормы обеспеченности жилья социальными объектами сейчас стали значительно более жесткими. Количество мест в классах сокращено до 25 человек , увеличены размеры земельных участков под пристройку бассейна и спортивного ядра, — говорит топ-менеджер одной из крупнейших строительных компаний Петербурга. — К тому же в отношении обжитых, застроенных еще в нулевые годы районов город сейчас активно практикует постановления об отмене ППТ в отношении конкретных участков, где может и должен быть построен объект образования. Такой подход позволяет проектировать и строить школы в застроенных районах в соответствии с новыми требованиями». Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

