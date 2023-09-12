Чиновники не виноваты, в переполненных школах нарушений нет. Суд отклонил иск родителей из «Балтийской жемчужины»

Смольнинский райсуд отклонил иск группы родителей, живущих в жилом комплексе «Балтийская жемчужина», которые хотели обязать Смольный построить им больше школ и детских садов. Вердикт: чиновники сделали всё, что могли, а нарушения в школах, заполненных детьми больше чем на 200%, не доказаны.
Мотивированное решение суда было изготовлено 11 сентября, и истцы смогли понять логику отказа в, казалось бы, по-обывательски совершенно разумном требовании. Школ в районе «Балтийской жемчужины» действительно не хватает: как заявляют родители в своем иске, в одной из двух (обе рассчитаны на
Суду предшествовала длительная переписка родителей с чиновниками. Еще в
Родители в суде настаивали, что Смольный и районные власти не исполняют свои обязанности по обеспечению законных прав детей на нормальное образование. Те доказывали: всё, что можно было сделать, сделано, и их вины в том, что школ на Юго-Западе так и не появилось, нет.
«По данным юристов ведомства, со стороны комитета по строительству не было бездействия, так как все социальные объекты, о которых шла речь на судебном процессе, внесены в АИП, проектируются и будут строиться в установленном законом порядке, — прокомментировали итоги суда в комитете. — В настоящее время реализация мероприятий по проектированию и строительству соцобъектов проводится в рамках государственной программы Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением правительства Петербурга от 04.06.2023
При этом уровень аргументации порой доходил до «слово против слова». К примеру, родители представили в суд письмо от департамента развития инфраструктуры Министерства просвещения, в котором говорится, что петербургские власти так и не подали заявки на участие в проекте «Современная школа», по которому возможно софинансирование строительства школ при концессионном участии «
Другой пример, когда суду приходилось принимать на веру чью-то одну позицию. Родители доказывали, что переполненные вдвое школы, занятия у малышей до 19:00 и учителя, которые ведут порой по
Корни проблемы, при которой школ нет, но никто не виноват, кроются в далеком 2005 году, когда городские власти заключали инвестсоглашение с китайскими инвесторами на строительство нового жилого квартала. В утвержденные тогда проекты планировки территории (ППТ) были заложены нормы обеспеченности жилых кварталов социальными объектами по устаревшим ныне стандартам. В 2005 году две немаленькие школы, которые построил инвестор по инвестсоглашению, казались вполне достаточными.
Однако жизнь внесла свои коррективы, и жилой массив разрастался совсем не такими темпами, как ожидали чиновники. Согласно данным Росстата, население МО «Южно-Приморский» выросло с 50 тысяч в 2002 году до 128 тысяч в
К тому же при прежних нормах требовалось куда меньше места для строительства школы — за счет, например, меньшего числа кабинетов. Дело в том, что раньше нормой считалось
К примеру, в решении Смольнинского суда указывается один из аргументов чиновников, почему не получилось построить уже запланированную было новую школу на Адмирала Трибуца. Комитет по строительству Смольного направил заявку на включение ее в адресную инвестиционную программу, однако комитет по экономической политике и стратегическому планированию ее не утвердил. Дело в том, что на участок, где должна разместиться школа, наложилась санитарно-защитная зона близлежащего торгового комплекса. Почему была допущена такая ошибка и как ее можно быстро исправить, в документах суда не говорится. Не включили в АИП и детский сад на
Когда именно они появятся, пока непонятно, но процесс не стоит на месте, доказали чиновники в суде, и они не сидят сложа руки.
Хотя добиться своего родители в суде так и не смогли, чиновники, с которыми «Фонтанка» обсуждала ход этого процесса, признают: в их словах есть доля правды и нынешние нормативы по обеспеченности новых микрорайонов школами и садами явно не отвечают реалиям. В связи с этим, к примеру, за последнее время строители столкнулись с требованием переосмыслить уже утвержденные много лет назад ППТ и отвести на планируемых к застройке территориях больше места для образовательных учреждений. Это существенно бьет по планам девелоперов, но оказываться в позиции крайних чиновники не хотят и настаивают на своем, не давая разрешения на строительство.
Более того, как стало известно «Фонтанке», в настоящее время комитет по градостроительству и архитектуре ведет работу по актуализации норм обеспеченности новых кварталов объектами социальной инфраструктуры. Указать сроки, когда на девелоперов будут накладываться повышенные обязательства, чиновники пока не берутся.
Строители в целом также видят проблему с нехваткой школ в новых районах. Но существует определенная напряженность в диалоге между городом и девелоперами, которые вынуждены за свой счет строить «социалку», перекладывая ее цену в стоимость квартир. Долгое время были коллизии, при которых, к примеру, строители, построив за свой счет школу и подарив ее городу, оставались еще должны уплатить налоги, что было несколько несправедливо. Сейчас большинство подобных вопросов разрешено, и строители передают безвозмездно десятки школ в год. Причем скорость их строительства по не очень понятным причинам порой в разы превосходит время, которое затрачивается на строительство школ за счет городского бюджета.
Девелоперы с некоторой досадой рассказывают, что как только они вводят в эксплуатацию школу для своего жилого комплекса, в нее тут же подают заявки сотни родителей соседних ЖК, чьи строители сумели избежать «социальной нагрузки», оставив покупателей своих квартир без садов и школ.
«За последние годы произошли заметные изменения в своде правил градостроительства и региональных нормах градостроительства и проектирования. Поэтому нормы обеспеченности жилья социальными объектами сейчас стали значительно более жесткими. Количество мест в классах сокращено до
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»