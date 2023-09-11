Петербургские врачи восстановили палец ребенка, отрубленный дверью туалета

Врачи Педиатрического университета спасли палец пятилетнего мальчика после травматичного похода в туалет строительного магазина на Пулковском шоссе. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба вуза.
«Сегмент фаланги был фактически отчленён, висел на кожном лоскуте. Мы выполнили хирургическую обработку раны и восстановили нормальную анатомию пальца. Потребовалась установка металлофиксатора», — сообщил детский микрохирург Антон Волков.
Сейчас врачи делают все возможное для приживления ампутированного фрагмента пальца.
Инцидент произошел накануне в строительном магазине OBI. Мальчик засунул руку в дверной проем женского туалета, а находящаяся внутри женщина резко закрыла дверь.