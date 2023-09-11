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    Петербургские врачи восстановили палец ребенка, отрубленный дверью туалета

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    Врачи Педиатрического университета спасли палец пятилетнего мальчика после травматичного похода в туалет строительного магазина на Пулковском шоссе. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба вуза.

    «Сегмент фаланги был фактически отчленён, висел на кожном лоскуте. Мы выполнили хирургическую обработку раны и восстановили нормальную анатомию пальца. Потребовалась установка металлофиксатора», — сообщил детский микрохирург Антон Волков.

    Сейчас врачи делают все возможное для приживления ампутированного фрагмента пальца.

    Инцидент произошел накануне в строительном магазине OBI. Мальчик засунул руку в дверной проем женского туалета, а находящаяся внутри женщина резко закрыла дверь.

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    Гость11 Сен 2023 в 15:34
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