Пятилетнему мальчику оторвало палец в строительном магазине на Пулковском шоссе

Пятилетний мальчик с оторванным пальцем был госпитализирован накануне в Педиатрический университет. Ампутация была проведена дверью туалета в магазине OBI на Пулковском шоссе. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 сентября.



Инцидент произошел накануне вечером. Около шести часов некая дама позвонила в полицию и заявила, что неизвестная женщина прищемила дверью руку ее сына, в результате чего ребенку оторвало пальчик. Приехавший наряд подтвердил информацию. Мальчика же госпитализировали с неполной травматической ампутацией 2 пальца.

