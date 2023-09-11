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    Пятилетнему мальчику оторвало палец в строительном магазине на Пулковском шоссе

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    Пятилетний мальчик с оторванным пальцем был госпитализирован накануне в Педиатрический университет. Ампутация была проведена дверью туалета в магазине OBI на Пулковском шоссе. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 сентября.

    Инцидент произошел накануне вечером. Около шести часов некая дама позвонила в полицию и заявила, что неизвестная женщина прищемила дверью руку ее сына, в результате чего ребенку оторвало пальчик. Приехавший наряд подтвердил информацию. Мальчика же госпитализировали с неполной травматической ампутацией 2 пальца.

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