Фигурист Роман Костомаров стал героем сериала «Киборг»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров снимется в сериале «Киборг», который рассказывает о жизни людей, использующих протезы, сообщил 8 сентября журнал «Бюллетень кинопрокатчика». Производством занимается кинокомпания ID Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») для онлайн-кинотеатра Premier.



История титулованного спортсмена, который перенес несколько клинических смертей и остался без конечностей из-за сепсиса, станет отдельной сюжетной линией, в которой он поделится своим опытом реабилитации и преодоления трудностей.