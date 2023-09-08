Фигурист Роман Костомаров стал героем сериала «Киборг»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров снимется в сериале «Киборг», который рассказывает о жизни людей, использующих протезы, сообщил 8 сентября журнал «Бюллетень кинопрокатчика». Производством занимается кинокомпания ID Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») для онлайн-кинотеатра Premier.
История титулованного спортсмена, который перенес несколько клинических смертей и остался без конечностей из-за сепсиса, станет отдельной сюжетной линией, в которой он поделится своим опытом реабилитации и преодоления трудностей.
Съемки сериала «Киборг» начались 30 июня. Сериал будет состоять из трех эпизодов, каждый из которых расскажет о новейших технологиях в области протезирования и повседневной жизни людей с роботизированными конечностями. Герои сериала поделятся своими переживаниями и опытом, расскажут о физической и психологической адаптации к своему новому телу. Они также выступят в роли наставников для тех, кто столкнулся с подобными вызовами.
Напомним, Романа Костомарова 10 января госпитализировали с острой пневмонией. Он несколько раз был на грани жизни и смерти, в результате болезни у него развился некроз, из-за чего пришлось ампутировать конечности — кисти и стопы. 6 июля спортсмена выписали из больницы. С тех пор он активно делится успехами своей реабилитации в соцсетях. Так, например, в начале августа он показал протезы, с помощью которых он смог бегать.
Подробнее об истории болезни фигуриста читайте в материале «Фонтанки».