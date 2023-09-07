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    Комздрав: после ДТП на «Скандинавии» в больницах девять девочек, в тяжёлом состоянии одна

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    Одна пострадавшая в аварии, случившейся на «Скандинавии» в Выборгском районе Ленинградской области 7 сентября, остаётся в тяжёлом состоянии.

    Как сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, 14-летнюю девочку с сочетанной травмой доставили в 40-ю больницу Курортного района. На данный момент она единственная, чьё состояние медики оценивают как тяжёлое.

    В многопрофильном клиническом центре Раухфуса приняли двух пациенток, 14 и 15 лет. Ещё две девочки того же возраста находятся в детской больнице № 2 Святой Марии Магдалины.

    В детскую городскую больницу № 1 вертолётом доставлена 15-летняя пострадавшая. Ещё трое детей и их тренер в Рощинской межрайонной больнице Ленобласти.

    Все они, по информации комздрава, в состоянии средней степени тяжести.

    ДТП с участием воспитанниц школы олимпийского резерва Курортного района, самосвала и автомобиля сопровождения случилось утром 7 сентября на 59-м километре трассы А-181 «Скандинавия». «Скания» врезалась в «Форд», в котором ехал тренер, толкнув его на спортсменок.

    Пострадали тренер и 11 велосипедисток, две — 14 и 15 лет — скончались.

    «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с оперативной информацией.

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    ДТПСкандинавияВелосипедисты
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