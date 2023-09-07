Комздрав: после ДТП на «Скандинавии» в больницах девять девочек, в тяжёлом состоянии одна

Одна пострадавшая в аварии, случившейся на «Скандинавии» в Выборгском районе Ленинградской области 7 сентября, остаётся в тяжёлом состоянии.



Как сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, 14-летнюю девочку с сочетанной травмой доставили в 40-ю больницу Курортного района. На данный момент она единственная, чьё состояние медики оценивают как тяжёлое.



В многопрофильном клиническом центре Раухфуса приняли двух пациенток, 14 и 15 лет. Ещё две девочки того же возраста находятся в детской больнице № 2 Святой Марии Магдалины.

